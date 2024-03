¿Comenzó el final de Furia en Gran Hermano?: El repudiable comentario que los furiosos no le perdonaron

Juliana «Furia» Scaglione se ha convertido en la protagonista indiscutida de esta edición de Gran Hermano Argentina. La doble de riesgo se ganó el cariño de la gente muy rápidamente y ha jugado un papel importante a la hora de determinar quién se va de la casa más famosa del país.

Sin ir más lejos, Juliana le pidió a sus «furiosos» (sus fanáticos) que votaran a Denisse para que sea eliminada del certamen. Como era de esperarse, Denisse salió de la casa este domingo. Aunque Furia siempre fue muy polémica, sus furiosos la bancan en todas, sin embargo, ahora la situación parece haber cambiado.

Durante la tarde de ayer, se difundió un clip en Twitter de Juliana hablando con las demás participantes. Los fanáticos, repudiaron los dichos de Scaglione. En la habitación, la deportista estaba hablando con Rosina, Zoe, Virginia, Catalina y Manzana sobre Paloma, una de las jugadoras que quiere eliminar del juego.

«Si siguen estando en tetas acá en el cuarto algún día me voy a levantar y voy a decir ‘loco respeten» expresó Juliana sobre la comodidad que siento Paloma con la desnudez.

«¿Te jode?» le preguntó Rosina. «Tus tetas y tu conch* no, porque te conozco hace tres meses» contestó la doble de riesgo y continuó: «Y a ellas cuando les decías algo empiezan con lo del pañuelito verde, el pañuelito violeta y yo con eso ya está«. «Si, yo la vi un par de veces a Paloma desnuda» agregó Virginia a la conversación.

«Bolud* se levantan así en tetas. Yo soy bisexual ¿qué onda me estás buscando? contrólate, no me gusta bolud*, por lo menos ponete un corpiño. Tapate, si es libre albedrío avísame porque ¡tenemos cámaras chicas!» continuó Scaglione.

«A mi no me molesta pero ¿No les da cosa que se filtre?» cuestionó Rosina. «Quieren mostrar las tetas y la conch* para quedarse ¿son bolud*s? dale» contestó Furia.

Los comentarios fueron fuertemente repudiados por muchos de los espectadores del programa, incluyendo los propios fanáticos de Furia. Muchos señalaron que era ofensivo para la comunidad LGBT y que la decir «Me estas buscando» era un comentario machista. Otros usuarios decidieron seguir apoyando a la jugadora a pesar de sus dichos y algunos argumentaron que estaba «haciendo un personaje».

FURIA (Sobre Paloma): "Loco respeten, boludo se levantan así en tetas. Yo soy bisexual ¿qué onda me estás buscando? tapate, si es libre albedrío avísame ¡tenemos cámaras chicas! quieren mostrar la teta y la concha para quedarse"#GranHermanopic.twitter.com/AhWLBw8jtm — TRONK (@TronkOficial) March 20, 2024

¿Cómo quedó la placa antes de la jugada del líder?

Los participantes de Gran Hermano afrontaron una nueva gala de nominación este miércoles. Luego de una noche marcada por la tensión, la placa parcial quedó conformada por una decena de jugadores.

De antemano, se sabía que seis competidores ya estaban nominados, aunque por distintas razones: Paloma, fulminada por Cata; Martín, quien recibió la fulminante que ingresó sin saberlo Lisandro en su “Congelados”; Rosina y Catalina, justamente por incumplir las reglas del mencionado juego; y Joel y Nicolás, por hablar sin micrófono.

A ellos, se sumaron por elección de sus compañeros Damián, Florencia, Darío y Mauro, cuatro de los jugadores que entraron hace pocas semanas a la casa «más famosa del país».

La placa, compuesta con 10 hermanitos, podría sufrir modificaciones en las próximas horas, ya que Bautista, nuevo líder de la semana, deberá salvar a uno de ellos y poner a otro en su lugar.