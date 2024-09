Tomás Dente reafirmó el distanciamiento de su hermano Fernando y reveló nuevos detalles

El conductor Tomás Dente ratificó su postura frente a la relación que lleva con su hermano, el artista Fernando Dente: desde hace un mes aproximadamente, se conoció que ambos habían tomado caminos diferentes y no disponían de un vínculo cercano.

Tomás Dente: “Afortunadamente nunca me lo crucé”

Anteriormente, Tomás había afirmado que no tiene intención de restablecer un vínculo con su familiar. Fernando había tomado la misma postura el año pasado, aunque con cierta liviandad. El actor y bailarín fue positivo a la hora de entrar en detalles.

Tomás Dente aseguró que el cuestionamiento de cómo es la relación, se volvió una “pregunta reiterativa” y frente a ese planteo, el conductor intenta “resguardar a su familia”.

“Fernando (Dente) y yo tenemos un trabajo de mucha exhibición, pero hay hermanos, sobrinos y tías que están -en medio-”, comenzó Tomás y agregó: “Hace más de 20 años que no tengo diálogo con él”.

En este sentido el conductor remarcó que, en caso de cruzarse con su hermano, no tendría intención de iniciar un diálogo: “Hasta hace poco vivía en Palermo, Fer vivía a la vuelta de casa y, afortunadamente, nunca me lo crucé. Sería algo embarazoso y no sabría qué decirle”.

Fernando Dente: «Los hermanos sean unidos” y enfatizó: “El que lo dijo era hijo único”

Tomás apuntó a la expectativa de quienes están ajenos al vínculo e hizo mención al libro de Horacio Quiroga, Martín Fierro. Casualmente, Fernando había señalado al mismo ejemplar, cuando hizo su descargo el año pasado. Sin embargo, el artista había hecho hincapié en la frase “Los hermanos sean unidos” y enfatizó: “El que lo dijo era hijo único”.

“Si bien es mi hermano, para mí es un perfecto ignoto porque no tengo vínculo desde hace dos décadas y en el día a día es un desconocido para mí”, explicó Tomás y agregó que desconoce los proyectos actuales de Fernando Dente.