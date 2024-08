Tomás y Fer Dente continúan en guerra: «Por mi hermano no siento nada»

A pesar de ser hermanos, el actor y conductor Fer Dente y el periodista Tomás Dente no tienen una buen relación. Desde hace meses que los hermanos aseguran que no tienen relación, aunque también afirman que no se odian. Sin embargo, cada vez se sabe más sobre lo su conflictivo vinculo y el conductor de Net TV fue lapidario contra el conductor de Olga.

Tomás Dente sobre Fernando Dente: «Es un cag*n y un mentiroso»

Desde Socios del Espectáculo fueron a buscar la palabra del periodista Tomás Dente, sobre su conflicto con la vedette Ximena Capristo. Sin embargo, el foco se desvió hacia su relación con Fernando Dente, actor y conductor.

«Yo con mi hermano Fernando no tengo vínculo y no lo quiero. Eso no significa que yo lo odie. Yo quiero a la gente que sume en mi vida, que esté en el día a día en mi vida. Yo a mi hermano no lo odio, pero no lo quiero” aseguró Tomás.

Luego, explicó: “Yo con Fer no tengo vínculos desde hace muchos años. Es muy difícil amar o querer a una persona con la que no tenés vínculo. Me lo planteo hace mucho tiempo, muy para adentro, ¿qué siento por mi hermano? Y la respuesta es ‘nada”.

“¿Te trata tan bien como yo?” le preguntó el conductor de Net TV al movilero, cuando le aseguró que habló con Fernando. “Digo porque por momentos es un poquito divo él”, dijo picante.

El cronista mencionó que Fer había dicho que no entrevistaría a ninguno de sus hermanos, dichos que enojaron a Tomás. “Es un cagón. Es un mentiroso, porque mis hermanos no tienen un trabajo público. Se refería a mí. Le preguntaron puntualmente por mí” respondió lapidario Tomás.

«Hay muchas cosas que yo no cuento. Pero si hurgas un poquito en la familia, el resto de los hermanos, sobrinos, tíos… seguramente a muchos se les aclare el panorama” afirmó y agregó: «Las personas tenemos que hacernos cargo de las cosas que decimos cuando nos mandamos una macana».

“Yo tampoco iría a su programa hoy por hoy (…) Elijo tenerlo lejos. Es incompatibilidad de valores, somos el agua y el aceite.Tiene que ver con diferencias existenciales irreconciliables. Yo tengo claro quién soy” sentenció el mayor de los hermanos.

La respuesta de Fer Dente para «calmar» las aguas

Desde el mismo programa fueron a buscar la palabra del conductor de Olga, quien quiso evitar sumarse al escándalo. “Él es mi hermano y siempre va a ser mi hermano y es verdad que elegimos los dos no vincularnos hace ya mucho tiempo» respondió Fernando.

«Me parece que la pelea de hermanos tiene un límite de edad, hay un punto en que los dos ya somos grandes, yo tengo 34, Tomi es más grande que yo. No voy a pelear con mi hermano. Siempre le voy a desear lo mejor. Esa es mi postura” aseguró.

“Es lo que él siente y lo expresó y está todo bien, de verdad. Tiene que ver con una cuestión muy personal” dijo y agregó que no tomaba sus declaraciones como una «provocación».