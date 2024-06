Tras ser eliminada, Furia de Gran Hermano recibió una propuesta de una importante figura del espectáculo: De qué se trata

Este martes, Juliana «Furia» Scaglione, una de las jugadores favoritas de Gran Hermano, fue eliminada del programa con el 62% de los votos. La eliminación causó un gran revuelvo: mientras algunos lloraron su salida, otros la festejaron.

ESTO GENERÓ FURIA: SORPRENDIDA ante el tape de todo lo que generó en el afuera: fanáticos, notas, portales y repercusiones en estos 6 meses. #GranHermano pic.twitter.com/VXRVVt71Nt — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) June 20, 2024

Ayer, Juliana visitó por primera vez el panel de Gran Hermano para discutir su paso por la casa y recibió una gran noticia por parte de Laura Ubfal. La panelista del reality le contó que una importante figura del espectáculo estaba interesada en sumarla a su próximo show.

El tuit de Flavio Mendoza: ¿Será Furia la próxima chica Stravaganza?

Durante la mañana de miércoles las redes se sorprendieron con un tuit del productor, bailarín y actor de teatro Flavio Mendoza, creador de la popular obra Stravaganza.

Mendoza se encuentra viajando por el mundo, pasando actualmetne por China, pero no se desconectó de la actualidad argentina. Mediante su cuenta de X (Twitter), el bailarín le dedicó un tuit a la eliminada de Gran Hermano. «#FuriaGH ¿Estás lista para mi nuevo show?» tuiteó Flavio.

#furiaGH estas lista para mi nuevo show ????? — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) June 19, 2024

Horas después el productor habló con Teleshow y afirmó que esta en el país asiático “firmando unos contratos y comprando cosas para el nuevo show”. Sobre Furia, aseguró que: “Podría venir bien para algo del show”.

Más tarde, Scaglione pasó por el panel de Gran Hermano y fue Laura Ubfal quien le contó sobre la propuesta laboral que estaba recibiendo. «Te cuento, yo hable con Flavio Mendoza hace 3 meses y le dije ‘Tenes una nueva estrella’, que sos vos» afirmó Ubfal.

Ante esto, Juliana quedó impactada.»What the fuck (¿Qué carajo?)» se limitó a decir Juliana. «Él está en China y me dijo ‘Si le va a intersar ser artista puede ser» continuó la panelista. Ante esto, Furia se mostró un tanto confundida porque escuchaba de mucha gente que esta fuera del país y no entiende la realidad de la país o si «Milei existe», ya que se encuentra en la casa desde la asunción del actual presidente.

Luego, agregó: «Gracias por lo de Flavio, yo agradezco siempre las oportunidades, oportunista no soy».