Oasis en Argentina: un controversial éxito y las dudas por su inclusión en el setlist

En dos meses Oasis, la banda inglesa de los hermanos Gallagher, inicia su gira internacional que llega en noviembre a Buenos Aires. Sus fans se cuestionan cuáles son los temas que tocarán en el escenario y esto respondieron.

En el 2009 un conflicto entre Liam y Noel Gallagher, hermanos y líderes de Oasis, causó la ruptura de la banda. 15 años después, parecen haber limado asperezas y en este 2025 se embarcarán en un tour mundial donde recorrerán Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y e incluso algunos países de Asia.

Sus fans esperan que esos dias suenes exitos como «Wanderwall», «Don´t Look Back in Anger», «Stop Crying Your Heart Out», «Stand By Me» y muchos más. Sin embargo, un rumor hizo que muchos se pregunten si tocarían «Hello».

La canción, que abre el álbum What’s The Story (Morning Glory?), incluye la frase “Hello, hello, it’s good to be back, it’s good to be back”, tomada del hit de la banda Glitter de 1973 “Hello, Hello, I’m Back Again”, un sample que le valió los créditos a Gary Glitter.

Gary Glitter fue una de las mayores estrellas musicales de la década de 1970 pero en 2015 fue sentenciado por intento de violación, cuatro cargos de agresión indecente y uno por haber abusado sexualmente de una niña menor de 13 años.

Un rumor dijo que por este motivo si bien la letra encajaba temáticamente con el espíritu del regreso de Oasis, “sería inapropiado tocarla dadas sus connotaciones con Glitter y sus condenas”.

Fue el propio Liam Gallagher quien salió a desmentirlo a través de su cuenta en X. Ante la consulta directa de un fan sobre si iban a cantar “Hello”, el cantante respondió. “Vamos a tocar ‘HELLO’. Creme”.

Cuándo es el show de Oasis en Argentina

La legendaria banda de rock de Manchester vuelve a nuestro país el 15 y 16 de noviembre del 2025, con dos fechas en el Estadio River Plate. Las entradas están agotadas.