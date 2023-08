«Tuve miedo»: el emotivo mensaje con el que Wanda Nara se despidió de MasterChef Argentina 2023

Wanda Nara dejó un emotivo mensaje de despedida de MasterChef Argentina 2023. La conductora utilizó sus redes sociales para despedirse del reality gastronómico de Telefe que la tuvo como conductora.

El posteo fue publicado en su cuenta oficial de Instagram y fue acompañado por diversas fotos de la mediática durante su período como conductora de MasterChef.

«Hoy es la Gran final. Para mi en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país, llamado MasterChef y rodeada del mejor equipo que puede existir«, comenzó el mensaje de Wanda Nara en redes.

«Confieso que tuve miedo– continuó Wanda- Sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo», agregó la empresaria que actualmente se encuentra en Turquía junto a su familia.

En otro tramo de su despedida le agradeció al jurado de MasterChef. «Que puedo decir de mis ahora y para siempre amados Germán Martitegui, Damián Betular y Donatos de Santis… gracias por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte», añadió Wanda Nara que tuvo el desafío de reemplazar a Santiago del Moro en la conducción del reality.

Por último agradeció a la audiencia y a todos los participantes de MasterChef Argentina 2023. «Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias participantes nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora. Me preparé, lo soñé y trabajé mucho. Aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto», cerró Wanda Nara.

Rodolfo Vera Calderón es el campeón de MasterChef Argentina 2023

Telefe presentó el capítulo final de MasterChef, con conducción de Wanda Nara, y finalmente hubo un ganador. Rodolfo Vera Calderón se impuso en la final ante Estefanía Herlein.

“Se me viene al alma mucha emoción, es un bálsamo al corazón. Estoy feliz, gané Masterchef, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz y contento. Gracias Argentina por darme tanto y gracias México por darme ideas para cocinar. Feliz, feliz, feliz”, expresó Rodolfo.

“Quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto. Y también a mi país, México, que es mi patria, lo llevo en mi corazón. Y a mi familia”, agregó el cocinero.