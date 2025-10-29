Ulises Jaitt abandonó un móvil tras una comparación de Guiñazú: “Le faltaste el respeto a la comunidad judía”

Ulises Jaitt protagonizó un escándalo en el programa Mujeres Argentinas (eltrece), luego de mantener una tensa discusión con Amalia Díaz Guiñazú, que terminó con su abrupta salida del estudio.

Todo comenzó cuando Jaitt habló sobre su relación con Valentino Yospe, su sobrino e hijo menor de Natacha Jaitt, con quien mantiene una disputa pública. El periodista aseguró que no hay posibilidad de reconciliación y lo calificó como “un traidor”.

“¿Con quién me compara?”: el exabrupto que desató la furia de Ulises Jaitt en vivo

En ese contexto, Díaz Guiñazú intervino con un comentario que desató la polémica. “Hitler pasaba de año y los padres lo trataban pésimo”, lanzó, en un intento de ejemplificar su postura.

La respuesta de Ulises fue inmediata y furiosa: “¡¿Con quién me compara?! ¡¿Qué acaba de decir?!”, exclamó, visiblemente alterado.

Al notar la reacción, Amalia intentó justificarse: “No te estoy comparando, estoy diciendo que hay personajes, no voy a confrontar con vos”.

Sin embargo, la tensión creció cuando Jaitt respondió con firmeza: “Esto es una falta de respeto. Yo soy de la comunidad judía. ¿A quién acabas de nombrar?”

Pese a los intentos del conductor Federico Seeber por calmar la situación, Ulises decidió quitarse el micrófono y abandonar el estudio: “Le faltaste el respeto a la comunidad judía y no te lo voy a permitir”, dijo antes de retirarse.

Ulises Jaitt rompió el silencio tras la denuncia de su sobrino por violencia familiar

El enfrentamiento en televisión ocurre mientras Jaitt enfrenta una grave denuncia de su sobrino Valentino, quien lo acusó por violencia familiar y consiguió una orden de restricción.

Semanas atrás, Ulises rompió el silencio sobre el tema: “No me denunció ni la escuela, ni el psicólogo, ni un vecino. Me denunció él. Me acusó y se activó el protocolo. Vivió en un hogar judío un año y medio y después quiso volver conmigo. Miente todo el tiempo”.

El conductor explicó que decidió no apelar la pérdida de la tenencia y que, para él, el vínculo con el adolescente está completamente roto: “Conmigo no cuenta más. Es un asunto terminado. Lo ayudé en todo, le salvé la vida y me pagó con traición”.

Por su parte, Valentino, de 17 años, aseguró haber sido víctima de maltrato físico y psicológico durante su infancia. En entrevistas previas, relató situaciones de extrema violencia: “Sufro golpes desde los ocho años. Me arrastraba de los pelos, me pegaba con cinturón, me dejaba marcas. Me metía al agua fría y me partía un palo de escoba en la espalda”.

El joven vive actualmente en la casa que perteneció a su madre y cuenta con un botón antipánico y una medida perimetral que impide a Ulises acercarse a menos de 300 metros.

Entre acusaciones cruzadas, dolor familiar y un fuerte episodio televisivo, el apellido Jaitt vuelve a quedar en el centro del escándalo. Mientras Ulises exige respeto y se defiende de las denuncias, Valentino insiste en que busca justicia y tranquilidad.