Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció a Ulises Jaitt y contó el calvario que vivió en su infancia

Valentino Jaitt, hijo de la fallecida modelo y conductora Natacha Jaitt y del actor Adrián Yospe, rompió el silencio a los 19 años y contó su dura historia en una entrevista con Fernanda Iglesias para Puro Show. Desde la casa de Villa Urquiza donde vivió con su madre y más tarde con su tío Ulises Jaitt, el joven reveló que durante su infancia y adolescencia padeció violencia física y psicológica.

El desgarrador relato de Valentino Jaitt contra su tío Ulises: “Viví bajo sus alas demoníacas”

Tras escaparse de su hogar a los 16 años, Valentino recibió apoyo en un centro de la colectividad judía y con acompañamiento psicológico pudo dar el paso de denunciar a su tío ante la Justicia. Esa decisión le permitió regresar a la casa de su madre y lograr que Ulises Jaitt tenga hoy una orden perimetral.

“Siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Él siempre fue violento, demasiado violento conmigo. Sufrí su mano dura en mi niñez y adolescencia”, aseguró el joven.

Según su testimonio, los malos tratos eran constantes cuando su madre no estaba: “Empezó con cachetadas y después con golpes más fuertes. Me arrastraba por la casa, me pegaba con cinturón, me dejaba lesiones. Llegó a partirme un palo de escoba en la espalda. Yo pensaba que me lo merecía”.

Valentino también contó que su tío lo aislaba de sus amigos, le rompía sus pertenencias, lo dejaba encerrado y le impedía ir a la escuela cuando tenía marcas visibles de los golpes. “Siempre intentó escapar de las denuncias. Me destrozaba la habitación, me rompió seis celulares. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas”, relató.

El joven explicó que la denuncia fue un acto de supervivencia: “Hice la denuncia porque quería paz mental y física. No lo quiero volver a ver, perdí muchos años de mi vida por él. Si mi mamá hubiera visto todo lo que me hizo, él no estaría vivo”.

Hoy, con una nueva etapa por delante, Valentino busca dejar atrás el dolor y reconstruir su vida en la misma casa donde vivió con su madre.