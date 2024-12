Último programa de Susana Giménez: «Tengo muchas sorpresas», la importante revelación de Tini Stoessel

La joven cantante de pop, Tini Stoessel, visitó el living de Susana Giménez en su último programa de esta temporada y reveló un dato importante que puso a todos sus fanáticos a gritar de la euforia. «Tengo muchas sorpresas», contó.

Tini le dio una entrevista exclusiva a la diva a de los teléfonos en su última programa y superó el rating por ser una de las invitadas más esperadas. La cantante habló abiertamente sobre su paso por Violetta, el personaje de Disney que la lanzó al estrellato, su inesperado encuentro con Coldplay y su gran momento profesional en la música.

La cantante recordó cómo fue convocada por el artista internacional Chris Martin, cantante de Coldplay, y aseguró que fue algo totalmente inesperado. «Mi papá me llamó para decirme que ellos me querían para una canción y me querían llamar porque me querían conocer. Me llamaron por videollamada, yo no podía entender la situación, era la banda de mi vida, los fui a ver a la Argentina cuando habían venido«.

Para continuar su anécdota, Tini contó también con emoción cómo fue compartir escenario con su grupo favorito en el estadio River Plate: «Me dijeron que se la aprendían la canción con el piano y yo la cantaba, cuando bajé del escenario bajé llorando pero salió hermoso».

La importante revelación de Tini Stoessel en el último programa de Susana Giménez

Con una sonrisa brillante la artista compartió una charla amena y también interactuó con sus fanáticos presentes en el estudio, pero también aprovechó para contar una increíble noticia que despertó la euforia de todos sus seguidores. «Vuelvo el año que viene a subirme a un escenario», reveló.

Tini dijo que se tomó un receso en su carrera musical para atravesar momentos difíciles de su vida personal. En este sentido expresó: «Fue importante para mí estar preparada para volver, necesitaba volver a sentirme bien. Después de mucha terapia y tiempo para mi y priorizar un montón de cosas este año y el pasado fue muy importante».

En cuanto a su regreso, la joven artistas indicó que está pensando en la forma de armar algo «distinto»: «Ahora no puedo contar todo, pero es en el marco un día entero en ese espacio donde van a haber tres escenarios. Va a ser una locura, durante ese día va a estar lleno de actividades, después harán transiciones y cada uno de los escenarios será espectacular». Explicó que prepara una propuesta donde piensa reflejar momentos de su carrera y que tendrá muchas sorpresas.

"Va a haber TRES ESCENARIOS con un día lleno de actividades" 💬 Tini dio detalles de su nueva gran apuesta 🔥



¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VlckA! ✨ pic.twitter.com/zRIH4xaVBr — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 9, 2024

«Seguramente en muy poco tiempo saldrá todo a la venta. Lo estamos armando todo hace un tiempo», compartió.