Rodrigo de Paul hizo un sugestivo posteo, tras el nuevo tema que lanzó Tini Stoessel

Tini Stoessel lanzó su nuevo tema llamado “El Cielo” y generó una gran repercusion entre sus seguidores. Muchos de ellos aseguran que está inspirado en lo que fue su noviazgo con Rodrigo de Paul. Tras la presentación del tema, el futbolista posteó una foto que dio mucho que hablar.

Lo que Rodrigo De Paul subió a su Instagram

Rodrigo recurrió a las redes y compartió una foto en la que se lo ve con la remera levantada, dejando al descubierto todos los tatuajes que posee en el cuerpo. La imagen tomó especial relevancia debido al “Tini” que se ve arriba del ombligo, y que De Paul había plasmado en su cuerpo en la época que salía con la cantante.

Los seguidores de la artista, que estaría en pareja con Young Miko, afirman que el tema que su Tini acaba de lanzar lo habría escrito pensando en su ex, ya que en una estrofa parecería mencionar su nombre.

Como es «El Cielo» el nuevo tema de Tini

El single está acompañado por un videoclip dirigido por Malu Boruchowicz, en el que se ve a Tini bailando en un bosque junto a un cuerpo de bailarines que interpretan este tema con tintes nostálgicos: “Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción. Si te mentí, te pido perdón, si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro al cien que a mí también me dolió, lo que pasó entre tú y yo (yo), fue lindo mientras duró (ro)”, dice parte de la letra.

Con información de Ciudad