Un fan se tatuó el nombre de La China Suárez: qué dijo la actriz

Eugenia «La China» Suárez recibió una inesperada muestra de fanatismo por parte de un seguidor.

En redes sociales la actriz mostró la foto de un tatuaje que se hizo un fanático con su nombre en el brazo acompañado de un corazón.

China Suárez y un corazón color rojo, se observa en el tattoo que se hizo este seguidor.

La actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y agregó el emoji de cara sonriendo y llorando a la vez.

«No puedo, no me entra tanta felicidad. Te amo @sangrejaponesa, gracias», expresó el fan al ver la historia que compartió ella con el tatuaje.

El tatuaje del fan de La China Suárez.

La China Suárez y un fuerte posteo por Lucio Dupuy

Eugenia «La China» Suárez fue una de las tantas personas que siguió atentamente el desenlace del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy.

«Lucio me duele desde lo más profundo del corazón«, escribió La China en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado por una imagen del niño asesinado.

«Una jueza decidió que esa “mujer” estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginás», dijo La China en sus redes.