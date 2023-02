Juicio por Lucio Dupuy: «No puede volver a pasar», dijo La China Suárez en un desgarrador posteo en redes

Eugenia «China» Suárez fue una de las tantas personas que siguió atentamente el desenlace del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy.

Este mediodía la Justicia de Santa Rosa había condenado a la madre de Lucio y a su pareja por el crimen del menor.

La pena será impuesta en los próximos días aunque por el delito que acusó la fiscalía no se prevé otra que la de prisión perpetua.

En ese contexto, este jueves, luego de escuchar el veredicto, La China hizo una sentida reflexión en sus redes sociales.

El crimen del niño de 5 años, según lo pudo determinar la investigación, ocurrió el 26 de noviembre de 2021.

La fiscal Ferrero, basándose en la autopsia, habló de un maltrato físico continuo –aludió a lesiones de vieja data– y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Crimen de Lucio Dupuy: el desgarrador posteo de La China Suárez

«Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mier… (porque no pienso usar la palabra “madre”) El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer», escribió La China Suárez en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado por una imagen del niño asesinado.

«Una jueza decidió que esa “mujer” estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginás«, continuó La China en sus redes.

«Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, si, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común. Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no lo hicieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz», cerró La China Suárez en su red social.