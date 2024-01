Un influencer comparó los precios de la Argentina con España y te vas a sorprender

La devaluación y los fuertes aumentos que estuvo viviendo la Argentina en los últimos tiempos provocaron que la brecha de precios que existía con respecto al exterior se acortara y en ese contexto un influencer acaba de realizar una comparación de cuánto cuesta comprar los mismos productos en España y en nuestro país.

Manu Guija, que tiene 142 mil seguidores en instagram y se define como “creador digital”, es oriundo de Buenos Aires pero se encuentra viviendo en Madrid y realizó un recorrido por las góndolas de un supermercado de la capital española en el que comparó los precios de la Argentina con España y estos son los resultados sorprendentes.

Un paquete de papas fritas de una marca tradicional cuesta 1,99 euros en ambos países, mientras que el café instantáneo cotiza 4,99 euros en España mientras que en la Argentina está a 3.25. Una botella sabor cola de dos litros cuesta 1,99 en el país ibérico, mientras que en el nuestro está a 1.75.

El litro de leche cotiza a 0.99 euros en España y 0.55 en la Argentina, mientras que la lata de medio litro de cerveza de una marca estándar está a 1.29 euros en el país ibérico y 0.95 en el nuestro.

En cuánto a la verdulería, el kilo de bananas cuesta más caro en nuestro país: 1,51 euros contra 1.11 en España. En los siguientes productos casi que no hay diferencia: dentífrico (1.99 en España vs. 1.66 acá) y pan artesano (2.59 vs. 2.25).

Los productos que están más baratos en España que en la Argentina

En los siguientes ítems España es más barata que la Argentina: un litro de aceite oliva virgen extra allí cuesta 9.75 euros contra los 11 que cuesta en nuestro país y los fideos tirabuzón están €0.84 vs. 0.88.

En uno de los pasajes del video el influencer destacó: “Una cosa antes de que me salten a la yugular: esto no es representativo de nada, no es la canasta básica, son productos random que elegí yo porque me pintó”.

Y para finalizar, agregó: “Llegamos a la conclusión de que Argentina está picantísima. El problema es que acá el salario mínimo es de 1.134 euros y entiendo que allá (por la Argentina) un millón trescientos mil o un millón y medio de pesos no cobra todo el mundo. O sea en Argentina está hablando precios europeos y sueldos poco europeos”.

Con información de Noticias Argentinas