El paro general de ATE comienza a la medianoche de este miércoles: a qué organismos afectará

En la previa del paro general de las centrales sindicales contra el gobierno de Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió que comenzará el paro de 24 horas a partir de las 00.00 horas del miércoles, y será abarcativo de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.

“Que Bullrich no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana seremos una multitud y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”, advirtió el secretario general, Rodolfo Aguiar.

El dirigente señaló que “la Administración va a estar toda paralizada, no sólo en el Estado Nacional, sino también en las provincias y municipios” y detalló: “Sólo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales, y en el caso de organismos con atención a jubilados se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada».

El sindicato participará de la movilización frente al Congreso de la Nación con un acto previsto a partir de las 15 horas.

El sindicato se manifestará en reclamo por:

• La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.

• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.

• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.

• Rechazo a la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro.

• Cese de las políticas de ajuste.

• Cese del intento de privatización y desguace de empresas y organismos estatales.

• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.

• Anulación de los DNU 70/23 y 84/23.

• Rechazo en el Congreso a la Ley Ómnibus.