Una publicación de Chano en redes sociales asustó a sus seguidores: «Gente muy oscura»

Después de presentarse adelante de más de 80 mil fanáticos en la Ciudad de La Plata, con un mega show que tuvo gran repercusión en redes sociales, el cantante Chano sorprendió a sus seguidores con una curiosa publicación en Twitter.

El artista contó que se encuentra «transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante esta breve transición, he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía».

Inmediatamente, sus seguidores en Twitter le enviaron su solidaridad con mensajes de aliento y para que preste atención a su entorno.

«Lo que no te hace bien es la gente que quiere que llenes shows estando en recuperación. Cuídate, cuídate del morbo de la gente» le comentó una fanática; «no te va a pasar nada, acá vamos a estar con vos para todas, tenelo en cuenta» sumó otra.

Chano continuó: «a algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random” escribió.

«Gente muy oscura»

Pero la publicación más preocupante fue en la que Chano habló de «gente muy oscura» que lo rodea y busca lastimarlo, mientras él sigue luchando contra sus adicciones.

“Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así… Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo” twitteó, generando la inmediata preocupación de su entorno.

“Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada” concluyó.

Cabe recordar que, después de haber recibido un disparo de parte de un agente policial, el artista fue internado y, tras ser dado de alta, volvió a la música mientras continúa peleando contra el consumo de estupefacientes.