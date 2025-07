Una vedette expuso a Mauro Icardi y mostró los supuestos chats que mantienen a escondidas de la China Suárez 

Mauro Icardi y la China Suárez suman un nuevo escándalo y esta vez no se trata del conflicto judicial que ambos mantienen con sus exparejas. Esta vez aparecieron nuevos chats que dejarían al descubierto a Mauro Icardi intentando conquistar a una vedette uruguaya mientras su novia está en Argentina.

Mauro Icardi a escondidas de la China Suárez: Quién es la vedette a la que le escribe

La vedette uruguaya Natasha Rey acusó públicamente a Mauro Icardi de enviarle mensajes y borrarlos de forma inmediata. Todas las alarmas se dispararon cuando hace varias horas, entre los comentarios de una de las publicaciones recientes del futbolista, escribió: “No sé qué me mandaste y lo borraste, yo dije ‘¿qué?’”

No conforme con ello, subió a sus historias una serie de videos en los que advierte que el delantero del Galatasaray se comunicó con ella desde Turquía a través de mensajes privados de Instagram. Hay que recordar, que por estos días la China Suárez se encuentra en la Argentina, mientras organiza su regreso a Estambul junto a sus hijos.

En un primer clip que subió a sus redes, Natasha se grabó a sí misma mientras viajaba en auto y de fondo se escuchaba el tema “Con Otra”, de Cazzu. Y, sobre esta secuencia, escribió: “Si fue así con ella… También lo será contigo”.

Luego, en otra publicación, redobló la apuesta: antes de compartir las supuestas pruebas, subió otro material en el que reflexionaba sobre el presunto proceder del deportista.

“No se manda foto, no se manda foto, ¿Sabes por qué? Porque esas fotos son las pruebas que el día de mañana te van a destruir, que el día de mañana te van a jugar en contra, así que no se manda foto. Mi padre siempre me dijo ‘Nunca hagas nada porque siempre hay un ojo que te ve’“, comentó filosa.

La supuesta evidencia que Natasha Rey mostró en redes para mandar al frente a Mauro Icardi

A estas publicaciones, siguieron varias capturas de pantalla. Sobre la primera, que sería la evidencia, escribió varios comentarios y una aclaratoria. “Que yo hago show ja, yo fui mujer sé lo que se siente, no por la que está, sino por W.”, en referencia a la China Suárez y a Wanda Nara y en otro apartado sumó “Hay más, wey”.

Luego, compartió otra imagen en la que una seguidora asegura que Suárez reaccionó a sus dichos y la llamó “envidiosa”. Ante esto, la vedette texteó: “¿Yo? que le controle el pepito al choma, aguante W».

En uno de sus últimos posteos, Natasha reveló por qué decidió ir a fondo con este tema y reafirmar sus acusaciones: “Yo no necesito plata… ni fama ni nada… tengo todo lo que quiero. Ella es macumbera, yo soy vidente».

Por último, comentó: “Claramente me escriben canales. Yo puse esto para que la más ‘deseada’ vea que no es la única cokacola. Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella… que me diga algo que va a conocer a una verdadera garra charrúa”.