Valentino Yospe reveló cómo fue la última vez que vio a su mamá, Natacha Jaitt

Días atrás, a pocos meses de cumplirse cuatro años de la muerte de su madre, Valentino Yospe, el hijo adolescente de Natacha Jaitt, habló por primera vez sobre la muerte de la mujer y, señaló, no duda de que «la mataron».

El muchacho, de 17 años, habló sin tapujos en el programa radial de su tío Ulises Jaitt y, entre otras cosas, recordó cuándo fue la última vez que habló con su mamá, horas antes del fatídico desenlace en el complejo Xanadú.

«Era una buena madre. Se ponía mal si no aparecía después de dos minutos» indicó el joven sobre su vínculo, quien tuvo que hacer terapia luego de ver las imágenes que se filtraron del cadáver de Natacha.

Respecto de cómo se enteró del fallecimiento de su mamá, Valentino reveló que ese día, como no encontraba su celular, abrió su WhatsApp en la computadora, donde le entraron medio centenar de mensajes en los que le daban el pésame.

Si bien él pensó que se trataba de alguna nueva exposición pública de su mamá en televisión, finalmente encontró en Google la información de lo que había pasado.

«Me desgarré. Primero lo procesé y dije ‘esto tiene que ser joda’. Entro y ahí me entero. Me pongo mal, empiezo a llorar, grito de la desesperación queriendo ver a mi mamá. La mamá de mi amigo sabiendo lo que había pasado, me empieza a abrazar, mi amigo no entiende nada porque no estaba enterado, porque en ese momento tenía la misma edad que yo» agregó sobre el trágico momento.

Finalmente, el como se lo enteró de parte de Ulises, quien días después se encontró con él y le contó los detalles sobre la muerte.

La última charla de Valentino con su mamá, Natacha

El adolescente vio a su madre por última vez el viernes, en las horas previas a su muerte, después de volver de la escuela. «Unos amigos me invitan a tomar un helado antes de seguir mi rumbo, me quedó con esos amigos (…) y llegué 15 minutos más tarde a casa. Ese mismo día, llegó y me dice ‘¿Por qué tardaste más? Sabes que me preocupo’» recordó el chico.

Poco después, ella le dijo que tenía un evento que le iba a llevar buena parte de la noche. «‘Voy a tener que ir a un lugar. Sabés que laburo, no sé si tenés algún amigo para que no te quedes solo’. Ubiqué a un amigo que estaba cerca de casa y ella me dijo ‘Avísame’. Salimos los dos juntos, me fui a la casa de mi amigo y ella me dijo que se tomó un taxi» agregó el joven.

Finalmente, “ella me dijo, ‘Gracias Valen, me asusté porque no sabía si habías llegado o no. Te amo mucho. Mañana nos vemos. Avísame si llegas a ir a casa o si te paso a buscar’. Yo le contesté que la amaba y ella me mandó un mensaje que decía ‘Te amo mucho, cuídate’. Ahí quedó” cerró el chico.