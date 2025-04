Vero Lozano, al ritmo de Lali: “Es el sueño de mi vida, chicas”

Vero Lozano hizo una especial aparición en “SEXY”, el último videoclip de Lali Espósito y se mostró como nunca antes. La conductora de Cortá por Lozano formó parte del elenco que la ex Casi Ángeles reunió para representar la sensualidad en su última entrega musical.

La conductora se animó a un participar en “SEXY”, el último video de Lali Espósito

Este lunes, Lozano contó en su programa que formaría parte del video de Lali y, con su clásico humor, reveló que tendría un rol alejado de lo que muestra en su día a día: «Se me ven un poco las ‘tetorras’… Tengo transparencias. Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV», admitió.

🎤 Vero estuvo en el lanzamiento exclusivo del último disco de Lali 🎶 ¡Y se viene un videoclip juntas! Ya lo queremos ver🎉



«(Lali) Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo. Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí. Ella me mandó la canción, yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjeron, me peinaron, me dieron la ropita y yo llevé mis cosas», explicó sobre cómo fue su convocatoria.

Vero Lozano encabeza la lista de las sexys figuras que bailan al son de la nueva canción de Lali, junto a Anita Espósito, BB Asul, Vera Frod, entre otros.