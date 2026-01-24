Vicky Xipolitakis deja “Cortá por Lozano” y confirma nuevos proyectos en Telefe

En medio de comentarios sobre el panel de “Cortá por Lozano” y tensiones mediáticas ligadas a Verónica Lozano, Victoria Xipolitakis confirmó su salida del ciclo vespertino de Telefe y habló sobre su futuro profesional y su situación familiar.

A través de Intrusos, donde se comentaron los movimientos dentro del ciclo, se mencionó que la semana próxima será la última de Xipolitakis en el panel.

La propia conductora del envío, Verónica Lozano, ratificó la información y anticipó cambios en el staff: “Estuvo un montón Vicky con nosotros, el 23 viene Marixa y Evangelina Anderson por dos semanas. Vicky se va con Ariel y creo que también está comprometida para hacer algo con Marley y el Mundial”, explicó.

Victoria Xipolitakis habló tras su salida de Cortá por Lozano: “Es una etapa de crecimiento”

Al ser consultada sobre si la salida fue en buenos términos, Lozano remarcó: “Sí, en re buenos términos. Es un amor, Vicky. Es una excelente compañera, laburadora. Siempre está bien dispuesta a hacer un móvil o estar en el piso. Una buena profesional, y ha crecido muchísimo”.

Por otro lado, en diálogo con Intrusos, Xipolitakis se refirió a su salida y su futuro laboral: “Estoy muy contenta, hablando con Telefe, que es una segunda casa para mí. Siempre muy agradecida por las oportunidades y por permitirme entrar a la casa de las personas que me llenan de amor y me bancan haga lo que haga constantemente”.

Sobre su última participación en el ciclo, detalló: “La semana que viene es mi última semana. El viernes 30 me despido. De todos aprendí. Vero es una genia en todo sentido, como ser humano, como profesional. Entran dos bombas espectaculares, y es el programa más importante de la tarde, así que es una etapa de proyectos nuevos y crecimientos”.

En cuanto a los próximos trabajos, señaló que hay propuestas en marcha, pero aún sin firma: “Ariel es una, y otros proyectos. Como todavía no tengo el contrato firmado no me atrevo a asegurar nada, pero sí muy agradecida por todas las oportunidades”.

Cuando le preguntaron si su salida había sido una decisión de producción, respondió: “Sí, manejos del canal, movimientos del canal. Siempre está bueno: nuevas etapas, nuevos proyectos, nuevos crecimientos, y agradezco, todos son muy importantes en mi vida. Cortá por Lozano siempre en mi corazón”.

La exvedette también se refirió a la situación con su expareja, Javier Naselli, aunque sin entrar en detalles: “Lo que no te mata, te fortalece. Hoy me siento muy fortalecida. Mi hijo es un gran hijo y se merece la mejor mamá. Me dedico a ser una gran mamá y a trabajar porque mantengo, sostengo y crío. Sobre todo con mucho amor, con límites claros y con familia”.

Frente a consultas sobre si recibe o no ayuda económica o acompañamiento, evitó profundizar: “No hace falta aclarar porque no hace falta. Él está grande, el nene, que es lo más importante, y no hace falta exponer porque ya entiende todo”.

Sobre la causa judicial, sostuvo: “Soy yo quien se hace cargo absolutamente de todo, de todos los incumplimientos, de todo. Está todo judicialmente, yo creo que siempre lo más importante para la justicia es el nene. Así que a trabajar en equipo para todo lo mejor por él”.