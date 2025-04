El día que Mirtha Legrand cuestionó a Vicky Xipolitakis por su remera para visitar al Papa Francisco

Quedará en la memoria la divertida entrevista que le hizo Mirtha Legrand a Vicky Xipolitakis. La diva de los almuerzos no pudo contener su sorpresa al escuchar que Viky había visitado al Papa Francisco con un look que, para ella, no era el adecuado. “Yo fui a ver al Papa”, comentó Vicky con entusiasmo, a lo que Mirtha, con su característica franqueza, respondió: “No, no se va a ver al Papa vestida así”.

Cómo fue vestida Vicky Xipolitakis a ver al Papa Francisco

El momento alcanzó un pico de humor cuando Mirtha, con tono inquisidor, le preguntó: “¿Cómo te vas a ver al Papa con una camiseta sin corpiño? ¿No tenés corpiño vos?”. Vicky, fiel a su estilo descontracturado, contestó sin rodeos: “En realidad, yo no uso corpiño”. La respuesta desató risas en el estudio, pero Mirtha no aflojó y siguió indagando sobre el encuentro con el Sumo Pontífice.

“¿Te acercaste a Su Santidad?”, quiso saber la conductora. “No, cuando lo vi pasó de costado”, admitió Xipolitakis, quien también confesó su admiración por el Papa, comparándolo con un ícono de su infancia: “Siempre lo quise ver, no lo quiero comparar porque parece gracioso, pero el Papa y Mickey son mi debilidad”.

El intercambio, lleno de espontaneidad y el contraste entre la formalidad de Mirtha y la frescura de Vicky, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la televisión argentina.