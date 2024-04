La Joaqui afirmó que se enamoró por primera vez: Quién es el cantante con el que se la vincula

Esta semana la cantante Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como La Joaqui reveló algo que nadie se esperaba: se enamoró por primera vez en su vida.

La artista estuvo de visita en el exitoso programa de streaming «Nadie dice nada» de Luzu TV y confesó que estaba comenzando una relación con un chico más joven que ella.

“Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood” contó la artista.

La conductora Flor Jazmín Peña, preguntó: “¿Y qué sentís ahora de distinto que creés que realmente estás enamorada?”. “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda” afirmó La Joaqui.

Luego, le consultaron si sentía que ese amor es mutuo. «Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos” bromeó la cantante de RKT. Por su parte, Nico Occhiato le preguntó hace cuanto esta con este misterioso hombre.

“Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar” confesó.

Por qué se especula que Luck Ra es su nuevo amor

En el programa de Yuyito González, «Empezar el día» especularon sobre el nuevo romance de la interprete de «Muñecas». “Ya le sacamos la ficha a Joaqui, ya sabemos de quién está enamorada… de Luck Ra» afirmó Facundo Ventura.

«Hacía una o dos semanas atrás, ella había tenido una especie de tiroteo virtual en su cuenta Instagram con él” continuó contando Ventura. “¿Ya están saliendo o se están seduciendo?” preguntó Yuyito.

“En realidad, él tiene una novia que es influencer, una novia que le conoce todo el mundo a él y que es muy linda. Seguramente, hace poquito cortó” aportó Pochi de Gossipmeame.

El interprete de «La Morocha» le había dejado un comentario picante a La Joaqui en su cuenta de Instagram. «Qué lindo te queda Córdoba a vos» escribió el cantante cordobés. «Y un cordobés también me puede quedar bien» había respondido ella, redoblando la apuesta.