Video | «Fue por una empanada»: la insolita justificación de un conductor que dio positivo en alcoholemia

Un camionero de 49 años fue infraccionado durante un operativo de Seguridad Vial en la Ruta Provincial 2 en Buenos Aires, luego de dar positivo en un test de alcoholemia. La justificación insólita del conductor se viralizó en redes.

El operativo fue realizado por el ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en un trabajo rutinario de control y test de alcoholemia a conductores que transitan la Ruta Provincial 2. El conductor utilizó una excusa poco creíble para los policías: «Fue por comer una empanada antes de salir«.

«Fue por una empanada»: la insólita justificación que presentó el conductor

Según informaron fuentes oficiales, el hombre registró 0,65 gramos de alcohol en sangre al momento de realizarse el examen. El trabajador manejaba un camión cuando fue detenido por los agentes de control.

El procedimiento quedó registrado mediante las cámaras ocultas utilizadas por el personal interviniente durante los operativos diarios de control.

Al conocer el resultado del test, el chofer intentó justificar la situación con una explicación que llamó la atención de los agentes. “Comí una empanadita”, expresó, de acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la infracción, personal de la subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedió a retener la licencia de conducir y a labrar el acta correspondiente, tal como establece la normativa vigente para este tipo de casos.

Desde el ministerio de Transporte bonaerense remarcaron la importancia de los controles en rutas y advirtieron sobre los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en el transporte de cargas.