Así es por dentro el MV Hondius, el crucero de primer nivel que terminó aislado por un brote de hantavirus

Suites de más de US$25.000, actividades en aguas australes y servicios premium para viajeros internacionales son los servicios que ofrece el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres pasajeros. Según el sitio oficial de Oceanwide Expeditions, el barco realiza expediciones polares de lujo con recorridos de hasta 42 días entre Ushuaia, la Antártida y Cabo Verde.

La embarcación que se encuentra paralizada partió el 20 de marzo desde Ushuaia para concretar un recorrido por la Antártida, las islas Georgias del Sur y Santa Elena. El viaje debía finalizar en Praia, capital de Cabo Verde, aunque el brote de hantavirus modificó el itinerario y obligó al desembarco en las Islas Canarias.

La historia del crucero de lujo que quedó aislado por el hantavirus

El MV Hondius fue botado en 2019 y es el primer barco registrado con Clase Polar 6. Tiene 107 metros de largo y fue diseñado especialmente para expediciones en regiones polares.

La embarcación cuenta con 80 habitaciones y capacidad para unas 170 personas entre pasajeros y tripulación. Además, dispone de salón panorámico, sala de conferencias, comedor con pensión completa y espacios destinados a actividades científicas y recreativas.

“Este no es un crucero tradicional, sino una expedición con aproximadamente 150 personas a bordo”, explicó Jake Rosmarin, influencer de viajes que quedó varado en el barco tras detectarse los casos de hantavirus.

El crucero también posee dos pasarelas para embarque rápido en lanchas y una plataforma interior utilizada para excursiones. Entre las actividades opcionales aparecen salidas de kayak, camping, buceo y montañismo en distintas escalas del trayecto.

Las expediciones polares incluyen kayak y minicine

Durante la travesía, la empresa organiza talleres de astronomía para observar el cielo polar y enseñar navegación con sextante. El recorrido incluye además conferencias y actividades vinculadas con exploración científica y naturaleza.

Las imágenes promocionales de la compañía muestran sectores comunes con sillones panorámicos, un minicine y un bar. La expedición completa entre Ushuaia y Cabo Verde dura 42 días. Algunos pasajeros eligen un tramo más corto de 33 días, que evita la primera etapa hacia la Antártida y se concentra en las islas remotas del Atlántico Sur.

Las suites más exclusivas costaban en enero de 2025 unos US$25.600 para todo el recorrido. Las habitaciones premium incluyen balcón privado y vista directa hacia los paisajes australes.

La alternativa más económica supera los US$14.000 por persona en camarotes compartidos para cuatro pasajeros. Esas habitaciones cuentan con baño privado, ducha, televisión de pantalla plana y guardarropas.

La compañía recomienda reservar los paquetes con hasta 18 meses de anticipación debido a la demanda internacional de expediciones polares. También se comercializan tramos individuales según las escalas previstas en cada itinerario.

Con información de Clarín