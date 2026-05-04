Condujo con 1,76 de alcohol en sangre en la Ruta 7 de Neuquén y podría tener una multa de 7 millones de pesos

Un conductor de 47 años fue interceptado en Neuquén durante un operativo de control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), mientras circulaba en estado de ebriedad por la Ruta 7.

“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas», dijo en un intento por explicar la situación. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,76 g/l de alcohol en sangre. “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”, agregó.

Alcoholizado en la Ruta 7: se le retuvo el vehículo y la licencia



Por el hecho, la ANSV se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, deberá afrontar una multa que podría alcanzar los 7.200.000 pesos.

Enfatizaron que el consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales.

Informó que la agencia está presente todos los días en las rutas con operativos de rutina y patrullajes preventivos, fundamentales para reducir la siniestralidad en el país y concientizar sobre una conducción responsable.