VIDEO | Luciana Salazar negó ser la segunda amante de Insaurralde: «Estoy conociendo a alguien»

El escándalo que se destapó tras el lujoso viaje a Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clérici sigue sumando capítulos y nombres de presuntos involucrados. Ahora, Luciana Salazar salió a enfrentar un rumor de romance y negó ser la «segunda amante» del político.

El nombre de la vedette comenzó a circular luego de que Jésica Cirio, exesposa del dirigente kirchnerista, en una serie de mensajes que le envió a la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) Paula Varela, asegurara que conoce el nombre de «otra amante de Martín».

«Es un escándalo. Ya estuvo con otro político«, sentenció Varela. Rápidamente, en distintos programas se nombró a Salazar, expareja del economista Martín Redrado.

En Intrusos (América), Salazar salió al cruce de esta versión y negó cualquier tipo de relación con Insaurralde. A través de mensajes que le envió al panelista Guido Záffora, expresó: «¡Por Dios! ¿Qué locura están diciendo? Dejen de ensuciar gente. Nada que ver«.

«Por favor sáquenme de esta situación», siguió Salazar, que luego respondió sobre los eventos que compartió con Cirio e Insaurralde. Y precisó: «(A Insaurralde) Lo vi dos veces en mi vida. En el cumple de su hija (Chloe) y en un fiesta que me invitó Jésica que celebraban su aniversario».

«Bastante tengo con mi ex para tener que fumarme esto. Siento que están queriendo ensuciar gente con todo esto», dijo Salazar, que dio a conocer que iniciando una relación con otra persona.

«Encima yo estoy conociendo a alguien. Y esto me trae un problema. Después de este escándalo no sé qué va a pasar», cerró tajante.

Sofía Clerici confirmó que continúa su romance con Insaurralde: «Yo sé lo que tenemos»

Sofía Clerici habló sobre su vínculo amoroso con Martín Insaurralde luego del escándalo desatado por el lujoso viaje que compartieron juntos en Marbella. Desde Uruguay, la modelo confirmó que siguen firmes con su romance: “Yo se la relación y lo que tenemos con él”, sostuvo.

La información fue dada a conocer por el periodista Pampito, quien narró al aire de Intrusos (América) las conversaciones que mantuvo con Clerici. Esto ocurrió luego de que el histórico programa de chismes comentaran que los vecinos del country están hartos de las fiestas de la modelo y que incluso habrían asentado una denuncia.

“Dejen de mentir, acá en mi barrio me aman. De hecho viven familiares míos. Nadie me echó. Qué asco son. Cómo mienten”, expresó. Y agregó: “Todas mis vecinas me compran lencería. Me aman todas. No hago fiestas. Mi casa es un templo. A mí nadie me denunció. Investiguen. Besos”.

El periodista aprovechó para consultarle acerca de la versión de una supuesta extorsión a Insaurralde previo a la publicación de las fotos. “Jamás le pedí dinero. Es todo mentira”, sostuvo. A modo de prueba, le envió una captura con un chat de este martes a las 10 de la mañana donde dejaba ver que mantienen un buen vínculo: allí él le aconsejaba no consumir medios y ella le deseaba suerte con sus chequeos médicos.