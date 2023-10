Sofía Clerici confirmó que continúa su romance con Insaurralde: «Yo sé lo que tenemos»

Sofía Clerici habló sobre su vínculo amoroso con Martín Insuarralde luego del escándalo desatado por el lujoso viaje que compartieron juntos en Marbella. Desde Uruguay, la modelo confirmó que siguen firmes con su romance: “Yo se la relación y lo que tenemos con él”, sostuvo.

La información fue dada a conocer por el periodista Pampito, quien narró al aire de Intrusos (América) las conversaciones que mantuvo con Clerici. Esto ocurrió luego de que el histórico programa de chismes comentaran que los vecinos del country están hartos de las fiestas de la modelo y que incluso habrían asentado una denuncia.

“Dejen de mentir, acá en mi barrio me aman. De hecho viven familiares míos. Nadie me echó. Qué asco son. Cómo mienten”, expresó. Y agregó: “Todas mis vecinas me compran lencería. Me aman todas. No hago fiestas. Mi casa es un templo. A mí nadie me denunció. Investiguen. Besos”.

El periodista aprovechó para consultarle acerca de la versión de una supuesta extorsión a Insaurralde previo a la publicación de las fotos. “Jamás le pedí dinero. Es todo mentira”, sostuvo. A modo de prueba, le envió una captura con un chat de este martes a las 10 de la mañana donde dejaba ver que mantienen un buen vínculo: allí él le aconsejaba no consumir medios y ella le deseaba suerte con sus chequeos médicos.

Quién sería la supuesta otra amante de Martín Insaurralde, según reveló Jesica Cirio

El bochorno del caso alcanzó a Jesica Cirio, exesposa del intendente de Lomas de Zamora, quien se defendió en las últimas horas de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y aseguró que el jefe comunal tendría una segunda amante famosa.

«Es alguien que Jesica (Cirio) conoce mucho, comenzaron juntas. Es rubia también, pero habría que hablarlo con ella» indicó Mariana Brey al respecto, este martes, en la pantalla de «Socios del Espectáculo» y generó gran polémica alrededor.

Por su parte, Paula Varela indicó que “la otra persona es muy conocida. Pero ella no sé si quiere que dé el nombre. Sería un escándalo. Ya estuvo con otro político. Esto a Jesica (Cirio) se lo dice un abogado cercano”.

Por su parte, en «Intrusos» se animaron a más y dieron el nombre de quien podría ser la supuesta amante de Martín Insaurralde, que coincide con la descripción hecha por Jesica Cirio en su intercambio con las panelistas de «Socios del Espectáculo».

Las versiones apuntaron contra Luciana Salazar, expareja de Martín Redrado, quien también ha sido vinculada en diversos escándalos de la farándula y de la política por su trayectoria de romances.