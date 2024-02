Video | Lali lanzó un nuevo comentario irónico contra Milei durante un show: «Yo lo voté»

El cruce entre Lali Espósito y Javier Milei sumó este fin de semana un nuevo capítulo. Durante una reciente presentación, la artista lanzó una nueva frase irónica hacia el presidente, quien la acusó públicamente de recibir dinero del Estado a través de sus shows.

Porque su público cantó “el que no salta votó a Milei”, y ella respondió: “Yo no salto porque lo voté”. pic.twitter.com/XN2I5XnKdM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 18, 2024

Tras un intercambio de mensajes a través de las redes sociales, Lali participó en la noche del sábado de un show de disfraces junto a otros artistas con motivo del Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de la presentación, en la que se había vestido con un vestido rojo de charol y una peluca negra con rulos hasta la cintura, la cantante saludó al público.

En ese momento, la gente a entonar con fervor la siguiente frase: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei”.

En un primer momento, la artista se quedó quieta, mirando a sus espectadores, y aprovechó para tomar agua de una botella. Cuando terminó, agarró el micrófono y lanzó de forma irónica: “Yo no salto, yo lo voté”.

Ante sus declaraciones, sus fans la ovacionaron brindándole apoyo tal como lo hicieron desde hace unos días cuando surgió la polémica entre ella y el Mandatario.

En reiteradas ocasiones, Milei acusó a Lali de realizar shows masivos financiados con dinero de estados provinciales. Así, la cantante se defendió y destacó el rol de la cultura para el desarrollo de la sociedad.

La última respuesta pública de Lali contra Javier Milei

Días atrás, tras varias declaraciones del presidente, Lali publicó un comunicado en su cuenta de Instagram destinada al mandatario nacional.

“Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”, expresó en un video antes de compartir el texto.

“Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”, señaló.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, agregó.

Y sumó: “Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”.

“Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, cerró.