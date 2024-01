Video | ¿Un duende en Bariloche? Una mujer aseguró que vio a uno: «No sentí que era algo malo»

El relato de una vecina de Bariloche que aseguró haber visto un duende en la localidad cordillerana rionegrina, se viralizó. Lo contó en TikTok y dio detalles del encuentro.

Lo compartió a través de su cuenta @vickynauta. Comenzó diciendo que cree en un montón de cosas, pero siempre tuvo dudas con respecto a los duendes, las hadas, los elfos pero que comprobó que “existen, al menos los duendes”.

Describió que lo vio mientras estaba viendo unos videos en su computadora, y “de refilón” se dio cuenta que que había un ser petizo, y con pelo y barba blanca. “Les juro que no estoy mintiendo”, afirmó y dijo cómo era su andar.

“Lo más loco de todo es que no me dio miedo, o sea si en el momento porque era algo inexplicable, pero no sentí que era algo malo, me daba la vibra de que era como juguetón, travieso”, amplió.

El clip recibió cientos de comentarios. Una usuaria sostuvo que Bariloche está lleno de duendes. “ Yo te creo”, le dijo. Otros compartieron sus experiencias y algunos aseguraron que tuvieron encuentros con criaturas similares.

Las imágenes de un supuesto duende en Bariloche

El verano pasado, se viralizaron las imágenes de un supuesto duende en Bariloche en la zona del Cerro Tronador.

En cercanías a un salto de agua que se encuentra allí, una sombra parece pasar corriendo por encima de una rama desplomada sobre el verde suelo, a mucha velocidad y casi sin ser distinguido, excepto que se haga un repaso nuevamente del momento.