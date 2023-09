VIDEO | Una discusión de tránsito terminó con un atropellado y una brutal pelea en pleno Palermo

Una escena cargada de violencia se vivió en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo, luego de una brutal pelea de tránsito protagonizada por dos taxistas, que terminó con un motociclista atropellado y disturbios en la vía pública.

El hecho quedó registrado por un transeúnte que pasaba por el lugar y las imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde muchos usuarios, impactados por el nivel de agresividad entre los protagonistas, compararon lo ocurrido con la recordada película argentina «Relatos Salvajes», de 2014.

Todo ocurrió cuando dos taxistas, por circunstancias que aún no trascendieron, comenzaron a discutir en plena calle, dejando a un lado sus vehículos. Tras varios intercambios, con insultos de todo tipo de por medio, los conductores comenzaron a lanzarse golpes sin ningún tapujo.

🚨🚬 DE PELÍCULA

– No hace falta describir nada

– Todo terminó de la peor manera

📍 Palermo pic.twitter.com/GDGlwAUcaB — Vía Szeta (@mauroszeta) September 27, 2023

Fue ese momento que uno de los involucrados se subió al auto y cuando pretendía escapar de la escena, realizó una mala maniobra y terminó atropellando a un motociclista, que intentaba pasar por un costado de la pelea.

De inmediato, el taxista intentó asistir al herido, pero la columna de testigos que se formó por el altercado lo interceptó y comenzó a agredirlo, mientras que el conductor de la moto permanecía tendido en el suelo.

Por el hecho, que ocurrió en la intersección de las calles Thames y Gorriti, se dio intervención a la Policía de la Ciudad. No obstante, cuando los efectivos llegaron al lugar solo encontraron a uno de los taxistas y al motociclista herido, que fue trasladado a un centro de salud, pero sin lesiones de gravedad.

Con información de TN e Infobae