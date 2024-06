«Virzana» es real: Manzana entró a la casa de Gran Hermano en un congelado y le dio un pico a Virginia

"Te extraño, te quiero mi fiel amiga, me encanta verte, me llenas de orgullo realmente" le dijo Manzana a la "hermanita".

Acercándose al final del certamen Gran Hermano sigue implementando cambios en el juego para mantener a los «hermanitos» bien despiertos y a la audiencia interesada. Por eso, esta semana los jugadores eliminados entraron a la casa en un «congelados» para nominar a sus compañeros.

Entre los exparticipantes que ingresaron se encuentra Federico «Manzana» Farías, quien desarrollo una fuerte amistad con Virginia Demo, una de las «hermanitas» que todavía esta en juego. Al entrar, le recitó un poema a sus compañeros y le dio un pico de despedida a su amiga.

Las palabras de Federico para sus compañeros: «Extraño comer pollo en la cama»

Vistiendo un elegante traje negro, lentes de sol y utilizando un bastón ingresó Manzana a la casa de Gran Hermano, mientras sonaba la música del Padrino. Luego de saludar a sus compañeros, dijo: «Les voy a recitar un poemita que escribí para ustedes».

“Buenas noches, amiguitos, pensé en ustedes, lo juro, pero no se me ilusionen que vine a saludar a Arturo. Extraño a Emma, extraño a Darío, a Virginia, a los Bros y a Juliana, pero lo que más extraño es comer pollo en la cama” comenzó a recitar el exparticipante tucumano.

“Afuera canto, bailo y morfo como un vikingo. Sigan fallando en las pruebas que a mí me importa un ping*. Gran Hermano me lo dijo se bien quien me votó, cuando termine el programa van a saber quien soy yo” continuó Farías con su poesía.

«Falta poco para el fin y cada semana pesa. No los quiero ilusionar pero se vienen sorpresas. Yo se que me quieren mucho, altas penas si me voy, pero para zafar de la angustia van a ver The Truman Show”, les adelantó el cantante la actividad del día.

“Me vuelvo para el canal, ustedes son mi familia, no me voy sin saludarlos ni darle un pico a Virginia” concluyó el poema Manzana y prosiguió a saludar a todos. “Te extraño, te quiero mi fiel amiga, me encanta verte, me llenas de orgullo realmente. Ahora te voy a saludar, no te muevas que sino estamos hasta las manos» le dijo Manzana a la jugadora y le dio un beso en los labios.