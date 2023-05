Viviana Canosa indignada con el elogio de Cristina Kirchner a Maslatón

En el marco de la la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner en C5N, la periodista Viviana Canosa criticó cada una de las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación. Entre ellas, el elogio que le hizo a Carlos Maslatón, el abogado y economista liberal.

«Como si fuera poco, se cree Susana Giménez y tira que le encanta Maslatón. Inflación, Cristina. 8,4%. En Argentina, la gente se muere de hambre», lanzó al aire en su programa de La Nación.

Durante la entrevista con Pablo Duggan, Cristina Kirchner tuvo elogios cuando se nombró el equipo de «Duro de Domar». Al nombrarlo a Carlos Maslatón, la vicepresidente aseguró: «Me encanta Maslatón». Sin embargo, después de la risa cómplice del periodista, la vicepresidenta apuntó: «No pienso en nada como él, en nada. Pero me divierte mucho».

El elogio de Cristina Kirchner a Carlos Maslatón

Ante el enojo de Canosa, el militante del liberalismo le respondió en Twitter: «Viviana, ¿por qué tan mala onda?». Y agregó que: «Debemos avanzar hacia el entendimiento nacional y desterrar la grieta. Y yo soy, sí, panelista en Duro de Domar por C5N, plena libertad para opinar en el canal ‘kirchnerista'».

Por último, arremetió al decir: «Vos no me invitás, mejor dicho me invitás y me desinvitás».

.@vivicanosaok Viviana por qué tan mala onda? Debemos avanzar hacia el entendimiento nacional y desterrar la grieta. Y yo soy, sí, panelista en Duro de Domar por C5N, plena libertad para opinar en el canal "kirchnerista". Vos no me invitás, mejor dicho me invitás y me desinvitás. pic.twitter.com/axh2wRMfGn — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 19, 2023

Cristina Kirchner en C5N

El interés por el diálogo que la expresidenta mantuvo en soledad con el conductor Pablo Duggan en «Duro de domar» estuvo a la altura de las expectativas generadas. Superó los 11 puntos de raiting.

La primera entrevista televisiva de Fernández de Kirchner desde 2017, inició poco después de las 21.30 con 8.8 puntos de rating, según informó el perfil en Twitter @RealTimeRating, que difunde números del «minuto a minuto» de Kantar Ibope Media.

Cerca de 15 minutos más tarde llegó a los 11 puntos, superior a las mediciones del prime time de la TV de aire como la telenovela brasileña «Pantanal», de Telefe, y «Los 8 escalones de los tres millones», de El Trece.