Viviana Canosa redobló la apuesta contra Lizy Tagliani y fue lapidaria: «Me hizo maldades feas”

Un cruce de hace seis años resurgió anoche y sacó a la luz la acusación de Lizy Tagliani en donde Viviana Canosa le habría reclamado una cucharita de plata, sin embargo, la conductora lo niega rotundamente y aseguró que Tagliani le hizo “maldades feas”.

El relato de Viviana Canosa

En principio, Canosa recordó los rumores sobre su supuesta relación con Sergio Berni: “Me decían que tenía una relación con Berni y él fue un señor conmigo. En plena pandemia, me llamó Juan Grabois y me dijo que no alcanzaba la comida, conseguí dos camiones de comida”.

“Cuando llegó la comida a La Matanza, los punteros no los dejaban entrar. He vivido cosas insoportables como mina. Por donar comida dijeron que la mujer de Berni nos vio acostados”, continuó la periodista para demostrar, según su relato, su bondad.

A continuación, Canosa se comunicó con su colega y amiga, Yanina Latorre a quien le explicó: “Estoy haciendo catarsis. Cuando la escuché a -Marcela- Tauro con vos y lo que dijo de Lizy, me dio tantas ganas de llorar porque cuando contó lo que le pasó con ella (…), es una mina como yo, laburante, derecha que no jode a nadie”.

“Lizy me hizo maldades feas. Ella se armó el invento de la cucharita de plata y no tiene razón de ser porque hasta dejo joyas tiradas. A veces me manda mensajes y no sé qué ponerle. Pienso que me está cargando”, remarcó Canosa.

Según el relato de la periodista, destacó lo que ocurrió durante el primer cruce con Tagliani: “En ese momento era toda la tele contra mí porque les daba pena Lizy y yo era la de la tapa de –la revista- Gente que acusaba a una pobre chica que me peinaba, por robar una cuchara. La historia era perfecta. La boluda era yo».