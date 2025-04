Revivió el drama entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro: ¿le intentó «robar» el novio?

Nuevamente, Marcela Tauro arremetió contra su examiga, la comediante Lizy Tagliani por mensajear a su expareja, Martín Bisio. Según la ex Intrusos, la humorista comenzó a mandarle mensajes tirandole onda apenas se separaron, algo que le molestó mucho ya que la consideraba una amiga. Qué dijo Lizy sobre el escándalo.

«No pasó nada, es algo que sintió ella»: Lizy Tagliani habló sobre las acusaciones de Marcela Tauro

Marcela Tauro volvió a hablar sobre su pelea con Lizy Tagliani en «Sálvese Quien Pueda», el programa de Yanina Latorre por América TV. Por esto, las cámaras de LAM fueron a buscar a la humorista, quien se mostró cero resentimientos hacia la expanelista de Intrusos.

“Le mando un beso. Que la rompa, porque la verdad que está hace tanto trabajando… Se lo re merece. Y cuando se cargó Intrusos, la rompió. Lo llevó re bien”, comenzó diciendo Tagliani, mandándole buena onda a la conductora de Infama.

“Para mí ya terminó el tema. Ya le hablé a Marcela, le mandé un mensaje a ella, le mandé un mensaje a él, expliqué en su momento que no pasó nada«, comenzó diciendo. «No tengo nada para decir. No pasó nada de los mensajes, nada fuera de lugar», aseguró.

«Yo trabaje con ella en La 100, la pasamos bárbaro, siempre fui muy respetuosa, Marce es mas pudorosa», contó Lizy, y luego agregó: «si lo quiere hablar, lo puede hablar las veces que quiera porque es algo que sintió ella«.

Luego aclaró que en este momento solo le interesa su marido y su familia. “No me voy a meter, me da igual. Lo único que me preocupa es el tema de mi marido y sobre todo ahora que estoy con el tema de la adopción”, comentó.

Por último, la diva explicó que a su esposo nunca le incómodo este escándalo porque «quedó bien en claro» que la situación «no fue así».