Tras el escándalo de abuso sexual, afirman que Jey Mammon se va del país: a dónde irá

A días de la acusación por abuso sexual en su contra, Jey Mammon ya piensa en cuáles serán sus próximos pasos. Es que al parecer el conductor quiere permanecer alejado de la opinión pública, de la cual recibió un severo repudio.

Según informó el ciclo Socios del Espectáculo, Mammon decidió sacar pasajes para viajar a Europa con el plan de quedarse al menos un mes y medio allí. El principal objetivo es que la mediatización de la denuncia que pesa sobre él baje, al ritmo del paso del tiempo.

“Le está errando fiero, inclusive por soberbio. En un momento llegó a decir que él lo estaba cuidando a Lucas, otra vez el cinismo extremo, donde él está cuidando a la víctima y no está contando eso que él sabe que si lo contara lo dejaría muy mal parado. Es una vergüenza que lo diga en televisión con tanta impunidad”, reveló Rodrigo Lussich mientras revelaba la novedad.

Y en la misma línea, añadió: “Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en las redes sociales, que no lo incluía a él”.

“La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como el pretende salir y ver qué pasa -comentó el conductor- Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también«, sentenció el periodista.

Cómo está hoy Lucas Benvenuto, el joven denunciante de Jey Mammon

El denunciante de Jey Mammon, Lucas Benvenuto, contó en las últimas horas cómo atraviesa este período posterior al conocimiento público de su causa, que judicialmente fue prescripta por los plazos de la presentación.

El muchacho habló ante el programa «A la tarde», que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América, luego de que «Socios del Espectáculo» presentara un informe sobre su vida actualmente en Ushuaia, donde reside desde hace varios años.

En ese marco, Benvenuto señaló que «ando un poco angustiado», ya que esa ventilación de la vida personal le generó mucho malestar. Sin embargo, agradeció la ayuda de los medios de comunicación para «abrazar mi historia».

«Voy a hablar con ustedes a medida que lo vaya sintiendo, que mi psiquis esté bien, que yo me sienta bien. Porque cada entrevista es una sesión de terapia, donde me revictimizo. Para mi, dar una entrevista me cuesta y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas» contó Lucas, a través de un audio que envió al ciclo.