Cómo está hoy Lucas Benvenuto, el joven denunciante de Jey Mammon

El denunciante de Jey Mammon, Lucas Benvenuto, contó en las últimas horas cómo atraviesa este período posterior al conocimiento público de su causa, que judicialmente fue prescripta por los plazos de la presentación.

El muchacho habló ayer con el programa «A la tarde», que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América, luego de que «Socios del Espectáculo» presentara un informe sobre su vida actualmente en Ushuaia, donde reside desde hace varios años.

En ese marco, Benvenuto señaló que «ando un poco angustiado», ya que esa ventilación de la vida personal le generó mucho malestar. Sin embargo, agradeció la ayuda de los medios de comunicación para «abrazar mi historia».

«Voy a hablar con ustedes a medida que lo vaya sintiendo, que mi psiquis esté bien, que yo me sienta bien. Porque cada entrevista es una sesión de terapia, donde me revictimizo. Para mi, dar una entrevista me cuesta y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas» contó Lucas, a través de un audio que envió al ciclo.

Sucede que el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece hizo un informe especial sobre el lugar de residencia donde habita el muchacho, lugar que eligió hace muchos años para trascender del dolor. «Quizás estaría bueno acosar al que se denunció, no a la víctima» reclamó Benvenuto al respecto.

Jey Mammon dio una nueva entrevista, ahora con Baby Etchecopar

Después de la entrevista que hizo con Jorge Rial, Jey Mammón volvió a tener una aparición televisiva en el programa de Baby Etchecopar luego de la denuncia de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto.

La nota, para el canal A24, fue en la casa del exconductor de «La Peña de Morfi». «Esto es una desgracia para el chico, para Jey, para el canal, para todos», dijo el periodista antes de arrancar la charla.

En esa charla, Jey Mammón insistió en su inocencia. «Nunca me imaginé que aparecería esto, en absoluto. Por una sencilla razón: porque no lo hice. Ni lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en la vida. Yo nunca lo ví en la televisión decir eso. Hay una causa, que técnicamente vamos a decir no hay una causa. Existió una causa en donde Lucas Benvenuto se presentó y dijo que a sus 14 años estuvo conmigo», expresó.