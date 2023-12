Hoy es el cumpleaños de Taylor Swift: un repaso por los momentos más importantes de su carrera

No hay dudas de que el 2023 fue el año de Taylor Swift: llenó cientos de estadios alrededor del mundo con su «Eras Tour», lanzó la películas documental de su gira y fue declarada la persona del año por la revista Time. Hoy la cantante pop cumple 34 años.

¿Quién es la artista estadounidense?

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, Estados Unidos. Aunque a los 14 años se mudó con su familia a la ciudad de Nashville, localidad conocida mundialmente por haber visto nacer a muchos cantantes country. Sus primeros pasos en la música los dio en este género musical, con su primer single, Tim McGraw.

Posteriormente llegó al éxito mainstream con canciones como «Love Story» y «You Belong With Me». Años después la cantante decidiría dejar atrás la música country y comenzar a hacer música pop, movimiento arriesgo que solo había sido ejecutado con éxito por la artista Shania Twain. La decisión fue todo un triunfo: catapultó su carrera con el disco «1989», rompió récord de entradas vendidas en su tour y se presentó como acto musical en el desfile de Victoria Secret.

Los dramas que cambiaron el rumbo de su carrera

En el año 2009 Taylor ganó el premio a mejor video musical en los premios MTV VMA’s. Sin embargo, el momento de alegría se vio opacado cuando el rapero Kanye West interrumpió su discurso de agradecimiento para decir que ella no merecía el premio sino Beyoncé. Este hecho tuvo consecuencias durante años en su carrera hasta llegar a enemistarse oficialmente en 2016 pero ese año el público se puso en su contra. El drama llegó a tal escala que Swift decidió desaparecer de los medios y el ojo público por todo un año. Sin embargo, la cantante tuvo su regreso triunfal el año siguiente con su disco Reputation que rompió records.

Otro drama que afectó la carrera de la artista pop fue su enemistad con el manager de celebridades Scotter Braun a quien Taylor acusó de hacerle bullying cuando ella era tan solo una adolescente. Luego la discográfica «Big Machine Records» donde Swift grabó sus primeros discos, puso en venta el catálogo entero de la cantante (es decir, las copias oficiales de todas sus canciones) y Scotter Braun lo compró por 300 millones de dolares.

Sin embargo, gracias a una laguna legal en su contrato la cantante era dueña de los derechos de autor de sus canciones, por lo tanto contaba con la posibilidad de re grabar sus canciones y eso fue exactamente lo que hizo. Ya tiene regrabados 4 de sus 6 discos grabados con su anterior disquera. Además, como regalo para los fans, a estas nuevas ediciones de los discos le sumó tracks inéditos que no habían sido incluidos en discos anteriores.

Los mayores logros de Taylor

Si hay algo por lo que se conoce a la cantautora es por alcanzar grandes logros y romper récords:

– Tiene cinco canciones que han sobrepasado el billón de reproducciones en Youtube: «You belong with me», «Blank Space», «Shake it off», «Bad Blood» y «Look what you made me do».

– Fue la artista más reproducida a nivel global en Spotify donde tiene más de 100 millones de oyentes.

– Es la «persona del año» según la revista Times.

– Recibió un doctorado honorario en bellas artes por la Universidad de Nueva York.

–Tiene 12 premios Grammy, siendo 3 de ellos a «Mejor disco del año»

–Rompió el récord de taquilla en Estados Unidos con su película de su reciente «Eras Tour»

Su paso por nuestro país

La cantante visitó nuestro país hace poco más de un mes. Dio tres shows con entradas completamente agotadas en el Estadio River Plate el 9,11 y 12 de noviembre donde se la vio muy emocionada. «No puedo creer que tardé tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes, voy a volver muchas veces más» comentó Taylor en el último recital que brindó en Buenos Aires.