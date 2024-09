Wanda Nara apuntó contra los medios y se negó a dar una nota: “La falta de respeto es violencia»

Wanda y Zaira Nara asistieron a un exclusivo evento de una joyería en Patio Bullrich y, como es costumbre, a estas fiestas también asisten los medios para hacerle preguntas a los famosos. Sin embargo, la expareja de Mauro Icardi se negó a dar entrevistas y explicó la razón en un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

El descargo de Wanda Nara

Según las imágenes que trascendieron de los fotógrafos del evento, las hermanas Nara se mostraron visiblemente incómodas ante la presencia de los medios que buscaban sus declaraciones.

“Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo por eso siempre di notas, SIEMPRE. La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar”, escribió en sus historias de Instagram.

“La falta de respeto es violencia. Nuevamente, perdón a los noteros y camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas”, reconoció la conductora de Bake Off.