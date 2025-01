Wanda Nara contó el plan de Mauro Icardi y la China Suárez para lastimarla: «Juró destruirme»

Ante los rumores de que le habría pedido a Mauro Icardi de volver, Wanda Nara llamó a Ángel de Brito y aclaró su situación con el futbolista.

Wanda Nara: “Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir»

En la llamada, la conductora desmintió el haber recibido un monto de dinero por parte del futbolista, si no que solo le envió 4 mil dólares para que FIFA no lo sancione. Además, se refirió a los periodistas “operadas” por Mauro para hablar mal de ella en los medios.

“Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí. Mauro cuando se fue de mi casa juro destruirme y pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida”, contó.

“Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años y tenía más de 60 cámaras. Todas las imágenes las tiene el. Todo esto está en las denuncias, pero sé que también hay un montón de periodistas que cobran dinero”, agregó y sin dar nombres, Wanda mencionó que hay una periodista que cobra 20 mil dólares por mes por parte de Icardi.

“Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a las más fácil de argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir”, continuó.

Wanda Nara sobre La China Suárez

Wanda sostuvo que al compartir las capturas de pantalla de los chats entre ella y su ex pareja, no esperaba que la relación entre ellos se vuelva realidad: “Nunca me imaginé que esta mujer se iba a prestar a eso”.

Según la conductora, otra de las formas que el futbolista encontró para vengarse de ella fue haber comprado la mansión en Nordelta, que ahora estaría siendo ocupada por él y la China Suárez: “Era la casa de mis sueños”.

Además, reveló que las amenazas del futbolista no eran solo con ella, sino que también en su círculo íntimo: “Tienen mensajes de él diciéndole ‘le voy a cagar la vida’, ‘voy a agarrar y darle masa a la China que la tengo regalada’”.

“Está todo escrito lo que me dijo: ‘la voy a embarazar total esta piba se embaraza de cualquiera’. Dijo cosas terribles”, aseguró.