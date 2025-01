Wanda Nara llamó a Ángel de Brito en vivo y contó cómo Mauro Icardi la extorsiona: «Tiene videos íntimos»

En un momento de alta tensión durante la emisión de (LAM), Wanda Nara sorprendió a todos al llamar en vivo a Ángel de Brito para aclarar y denunciar la situación que atraviesa con Mauro Icardi.

El llamado de Wanda Nara a Ángel de Brito para aclarar su situación con él, con la China Suárez y con sus hijas

«Te quería llamar porque hay cosas que decís que no son. Que yo estoy recibiendo dinero no es verdad. Hubo un ingreso de 4 mil dólares, solo para pagar el colegio de mis hijas. Simplemente ese es el depósito de Mauro para evitar una sanción de FIFA«, aseguró Wanda, refiriéndose a las especulaciones sobre transferencias de dinero. «Ángel, te llamo y te cuento esto porque tengo confianza con vos, por eso te llamé a tu número personal», añadió.

Wanda detalló las amenazas que recibió: «Mauro juró y prometió que me iba a destruir. Mauro me amenaza con videos, teníamos más de 60 cámaras en toda la casa y vivimos más de 12 años«. La mediática también expresó su dolor por la reputación que está perdiendo: «Están manchando el nombre de una mamá de 5 hijos. Todo lo hermoso que hizo por sus 5 hijos hoy lo está borrando.»

El tono de la conversación se volvió más oscuro cuando Wanda relató los episodios de manipulación y control: «Si vos me dejas yo te voy a destruir, no me lo dijo solo a mí, se lo dijo a mi mamá y a mis amigas. Ver a mis hijas maquilladas con el mismo maquillaje que utiliza ella (la China Suárez) es de una morbosidad enorme.» Además, señaló que no pudo ver a sus hijas en Navidad y que Icardi no le permitió llevarlas a Punta del Este.

«Tengo todas las extorsiones de Mauro que están presentadas en la justicia»

La conversación también abordó cuestiones económicas y legales. «Tengo todas las extorsiones de Mauro que están presentadas en la justicia. Lamentablemente tengo que subir las capturas de los chats», reveló Wanda. También habló sobre la situación financiera con Mauro: «Yo no le pedí ni uno o dos pesos, el juez fue el que decidió cuánto dinero le tiene que pasar Mauro a Wanda.»

Respecto a los rumores de gastos personales, Wanda desmintió haber utilizado tarjetas de Mauro para comprar ropa a L-Gante: «Hace ocho meses que no tengo una tarjeta de Mauro, si es así que muestre los comprobantes. Hay un montón de gente operando en contra mío.»

Sobre la China Suárez: «Creo que está despechada porque en ese momento él no la eligió»

Sobre la relación de Mauro con La China Suárez, Wanda comentó: «Creo que está despechada porque en ese momento él no la eligió.» Además, reveló su conversación con Maxi López, su ex marido: «Hable con Maxi y me dijo que cuide a mis hijos, que me iba a ayudar porque sabe de las amenazas.»

Finalmente, Wanda mencionó la compra de una casa por parte de Mauro, destinada originalmente para su vida juntos: «Era la casa de mis sueños y el de la inmobiliaria lo sabía. Hace dos semanas me enteré que la compró para llevarla a ella. Nunca me imaginé que una mujer se iba a prestar para hacer eso.»

Por qué Wanda Nara y Mauro Icardi siguen casados legalmente

La situación legal se complica aún más al saber que Mauro presentó el divorcio en Italia, donde el proceso podría extenderse hasta ocho años. «Si el divorcio lo hubiese hecho en Argentina ya estaríamos divorciados».

Además, Wanda compartió un momento crítico en la vida de Mauro: «Wanda también contó del gran pozo depresivo que tuvo Mauro, donde incluso faltó a jugar dos partidos de Champions League porque no quería levantarse de la cama», y la frase que le dijo Mauro durante esa etapa: «Si me dejas, dejo mi carrera, dejo el fútbol.»