Wanda Nara denunció una acción de la China Suárez que involucra a sus hijas

Wanda Nara habló como nunca, con Ángel de Brito en LAM sobre lo que se estuvo diciendo sobre ella mientras pasaba los festejos de año nuevo sola en Punta del Este. Durante su llamada, la mediática habló sobre la nueva relación de Mauro Icardi y Eugenia “La China» Suárez y reveló una cruel actitud que habría tenido la actriz.

La palabra de Wanda sobre la foto de La China con sus hijas en el supermercado

La conductora hizo referencia a la foto que círculo de Eugenia Suárez junto a sus hijas en un supermercado y reveló que la mujer que trabajaba en la juguetería se comunicó con ella y le contó que la China le habría dicho “Tengo que estar con estas nenas porque la mamá las abandonó”.

“Yo hoy hable con Isabella y Franchesca y lamentablemente me dijeron ‘vos nos abandonaste’”, reveló Wanda y entre lágrimas dijo: “No puedo creer que usen menores para destruir a una persona. A mí me duele mucho que mis hijas estén sentadas en este momento en cámara conmigo con la persona que arruino la familia de mis hijas».

Según Wanda, Mauro utiliza a la China para vengarse de ella, pero que “no le da” para mostrarse públicamente con ella porque “siempre la basureó”.

“Si estás con esta mujer, me parece perfecto y sé feliz pero no hagas cosas para lastimarme. Yo a mis hijas el 24 no las pude ver, las vi en un posteo de la chica esta que está con él y me parece como muy morboso enterarme por redes sociales cosas que están pasando, o blanquear un romance con mis hijas de la mano en un supermercado”, sostuvo.

La China Suárez se sacó fotos en la casa de Mauro Icardi

Lo que parecía una producción de fotos casera para promocionar una reconocida marca de ropa juvenil femenina, terminó en una de las pruebas más fehacientes de la cantidad de tiempo de calidad que comparte la pareja. Los seguidores de la artista fueron los primeros en tomar en cuenta los detalles.

La ex Casi Ángeles lució un vestido strapless al cuerpo, pero lo que llamó la atención fue que se encontraba en el sillón de Mauro Icardi, en donde el delantero del Galatasaray suele compartir imágenes propias, de estilo selfie.

Asimismo, en otra de las capturas, se puede ver a Eugenia sentada en el piso con los brazos y cabeza apoyados en el sofá. No obstante, se puede apreciar que tanto el mármol del suelo, las paredes, los ventanales y la entrada de la luz, son exactamente los mismos que se encuentran en el hogar de Icardi.

Otro de los puntos que destacaron los cibernautas fue que la mayoría de las fotografías fueron tomadas por alguien más, a quien la intérprete admira con gesto romántico. Al pie del carrusel de las imágenes, Suárez sólo agregó un corazón con la flecha de cupido.