Wanda Nara desmintió un romance con un ex jugador de la Selección argentina: quién es

Tras un silencio en sus redes sociales, Wanda Nara volvió con todo y aclaró los rumores que le adjudicaron durante las últimas semanas, entre ellas un supuesto romance entre ella y el futbolista Federico Fazio, que habría ocurrido durante su matrimonio con Mauro Icardi.

Wanda Nara: «no lo conozco y es falso”

La empresaria publicó una historia desmintiendo dicho rumor, que Icardi habría instalado en su caso adulterio presentado en la justicia italiana: “Con respecto a la supuesta infidelidad con el jugador Fasio, no lo conozco y es falso”, escribió, incluso deletreando mal el nombre del involucrado.

“Mi abogado italiano se está ocupando de denunciar a quien corresponda”, declaró junto a una imagen de una captura de pantalla de una conversación con su abogado.

¿Qué habría pasado entre Wanda Nara y Federico Fazio?

Según los rumores, la empresaria y el ex jugador de la Selección habrían tenido un affair en el 2017 que habría llegado a oídos de Mauro Icardi, quien no reaccionó bien con el tema y finalmente lo habría llevado a no ser convocado en el conjunto albiceleste, por no poder mantener una relación profesional con el otro futbolista.

“En 2017 hubo un quilombo, cuando Wanda le habría sido infiel a Mauro con un jugador de la Selección. Ese fue el quilombo que taparon internamente, y que hace que a Mauro no lo convoque para 2018. Dentro de la Selección no podían contener esta cuestión porque Mauro enloqueció con este tema», contó Pepe Ochoa en Bondi meses atrás.