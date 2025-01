Wanda Nara, durísima contra la China Suárez: «La prostituta que fue tu amante»

El programa Desayuno Americano, mostró dos audios entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que pertenecen a los últimos días y al escándalo que se originó en torno al cumpleaños de su hija mayor. En el primero, Wanda Nara lo mandó a Mauro Icardi a «limpiarle el culo a Amancio», el hijo menor de La China Suárez, con quienes convive en la lujosa casa que compró en Nordelta.

¿Qué decía el segundo audio?

En el segundo audio que pasaron en el programa de Pamela David, se puede escuchar a la conductora apuntando contra la actriz.

«Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación, gracias», le pidió Icardi a Wanda, pero ella no pudo evitar involucrarse por ver a su hija angustiada por no saber si su padre iba a poder acudir a su cumpleaños: «Que la tengas con la angustia de si vas a venir o no, me parece que lo podrías confirmar si la llamas para saludarla, decirle si vas a venir o no. No jugar al misterio».

«Estaría bueno que vos no hables porque tengo que hablar con la nena», le volvió a pedir el jugador del Galatasaray.

«No la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No son bienvenidas en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar», le dijo la mediática a su ex.

"Amancio":

Por comentarios sobre una conversación entre Wanda Nara y Mauro Icardi pic.twitter.com/7MV99iiio3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 22, 2025

Pero él le recriminó que hizo algo similar cuando estuvo junto a L-Gante: «Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija, ¿viste como cambia todo?».

«No sé, pero no viene a pasar el cumpleaños con tu hija», dijo Wanda, a lo que Icardi respondió: «No, ya pasó tu cumpleaños, pasó la Navidad, pasó todo ahí».

Nara le dijo varias veces que nunca llevaría a su casa a hijos ajenos: «Si vos te los querés fumar en tu casa a todos estos pibitos abandonados por sus padres, bancátelos, nosotros no nos vamos a bancar a nadie».