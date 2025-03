Wanda Nara explotó en redes sociales al publicar una serie de tuits cargados de indignación, donde arremetió contra su ex pareja, Mauro Icardi, y las abogadas que lo representan, en medio de un conflicto judicial que los enfrenta. La conductora de Telefe no se guardó nada y expuso detalles de la situación que vive con el futbolista, especialmente en relación al cuidado de sus hijas y las responsabilidades económicas que, según ella, Icardi no está cumpliendo.

Wanda Nara estalló en Twitter contra Mauro Icardi y sus abogadas: «Hace 8 meses mantengo sola»

En uno de sus tuits, Wanda relató un episodio que marca la ausencia de Icardi al cuidado de sus hijas:

«Jueves que ya tenían que estar con ‘papá’, lo llamaban y no atendía, tenía la agenda ocupada, pero como soy muy mala madre la busqué del colegio porque estaba mal y llamé a un médico a casa. Al día siguiente, por respeto a sus compañeros, obviamente no mandé una nena enferma al colegio. Pero, a pedido del juez, la llevó mi mamá sintiéndose mal a encontrarse con su papá, que no tuvo mejor idea que hacerla sentir peor».

En el mismo mensaje, Nara cuestionó a las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, por sus declaraciones en el programa Intrusos: «Pero las abogadas por dinero algo tienen que decir, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que hablan de su cliente por privado? ¿O lo que se sientan a decir públicamente?».

Jueves que ya tenían que estar con “papá” lo llamaban y no atendía tenía la Agenda ocupada , pero como soy muy mala madre la busque del colegio por qué estaba mal y llame a un médico a casa . Al día siguiente por respeto a sus compañeros obviamente no mandé una nena enferma al… pic.twitter.com/nY7NnE8gZM — wan (@wanditanara) March 28, 2025

La situación se agravó cuando el colegio de las niñas intentó contactar a Icardi sin éxito, según un mensaje que recibió Wanda: «Intentamos hablar con el padre por el oficio judicial que recibimos, en el que se reintegra el contacto de las niñas con el papá desde el día de la fecha. Como no pudimos comunicarnos con él y el derecho de cuidado es compartido por los dos padres, y la niña se sentía mal, nos comunicamos contigo». Este hecho, según Nara, evidencia la falta de compromiso de Icardi con sus hijas.

Wanda continuó su descargo, dejando claro que sus hijas son su prioridad absoluta: «Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada. Porque son mi prioridad y porque hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré, porque la justicia prioriza que el papá gaste en gatos y no en sus perritos e hijas«. Además, hizo referencia a problemas económicos relacionados con una propiedad conyugal: «Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio».

El descargo de Wanda Nara contra Elba Marcovecchio

Wanda Nara lanzó una advertencia sobre una de las abogadas de Icardi: «Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer».