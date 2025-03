Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de hacerle brujería: «Lloré mucho»

Luciana Salazar confesó en televisión que vivió un episodio traumático con su ex pareja, el economista Martín Redrado, a quien acusó de involucrarse en prácticas de brujería en su contra. Según relató la modelo y conductora, el hecho ocurrió durante un viaje que ambos realizaron a Washington.

¿Por qué Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de hacerle brujería?

«Yo sufrí una situación cuando hicimos un viaje a Washington. Descubrí que le mandaba a una bruja fotos mías y yo no entendía por qué», expresó Salazar, afectada al recordar el momento.

La situación, según Luciana, la llevó a un quiebre. «Lloré mucho porque yo no me manejo con la gente que hace estas cosas. Me terminó pidiendo perdón, terminamos llorando los dos, fue una situación muy fea», agregó.

La historia tomó otro giro cuando Luciana Salazar comentó que Redrado utilizó a sus hijos como excusa: «Él me dijo que fueron sus hijos».

La periodista Amalia Granata, quien estuvo presente en el estudio de Sálvese Quien Pueda, aportó su perspectiva. Granata, que mantuvo una relación de nueve meses con Redrado en el pasado, salió en defensa del economista y descartó que él tuviera inclinaciones hacia lo esotérico. «Igual yo no reviso teléfonos», comentó con tono irónico.