Thiago Medina habló tras su separación de Daniela Celis y pidió ayuda para conseguir trabajo

Thiago Medina anunció ayer que él y la madre de sus mellizas, Daniela Celis, se separaron luego de aproximadamente tres años de relación y la noticia conmocionó a los usuarios de redes sociales, quienes siguieron el romance desde su inicio en la casa de Gran Hermano.

Thiago Medina: «No nos sentíamos bien»

El ex participante del reality mostró su proceso de mudanza y manifestó su alegría de haber encontrado un lugar a tan solo 15 cuadras de la casa donde vivía junto a sus hijas Aimé y Laia y su ex pareja.

“Yo estoy bien, por suerte. Nos separamos, nos dimos un tiempo más que nada y vamos a ver qué pasa, puede ser para bien o puede ser para mal”, aclaró sobre su estado actual en un reciente stream.

El influencer compartió detalles de su separación con sus seguidores más fieles: “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente. No nos sentíamos bien, no nos sentíamos cómodos y la verdad que era mal para los dos”.

Thiago Medina: «Estoy buscando laburos”

Y agregó: “No dejamos, quién dejó a quién, no, nadie. Lo hablamos bien y se dio. Yo le dije que no me sentía cómodo, ella también me dijo lo que le pasaba y entre los dos lo decidimos”.

Sobre su mudanza, reconoció que “cuesta mucho” pero que fue por el bien de ambos: “También para mí, para estar un poco despejado en mi cabeza, tener mi tiempo, tener mis cosas e ir a hacer mis cosas también”.

“Ahora a meterle onda, a trabajar un poco para renovar el alquiler de vuelta. Vamos a meterle onda, tengo que hacer cosas, tengo que laburar. Estoy buscando laburos”, expresó.