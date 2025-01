Wanda Nara y Mauro Icardi peleando por sus hijas: «Sos una incumplidora serial de órdenes»

Aún se siguen conociendo detalles de la pelea interna que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas. Esta mañana, se difundieron unas capturas de pantalla donde se ve cómo la ex pareja discute por las menores.

Mauro y Wanda una guerra que parece no tener fin

En A la Barbarossa compartieron los escritos que muestran como el futbolista le reprocha a Wanda el no haber ido a buscar a sus hijas el pasado 25 de diciembre, y le pide que firme un documento asegurando que pasara por ellas en un futuro: «Lo único que pedí es que firmes un papel de que las devolvés el 15/1 como dispuso la Justicia y lo pedí porque sos una incumplidora serial de órdenes y acuerdos«.

“Te esperan a las 19 en la puerta del barrio, con cámaras, testigos y todo, ya que te encanta hacer denuncias falsas”, lanzó burlándose de las situaciones que vivió desde que llegó a Buenos Aires.

Mientras se descargaba, el futbolista le aseguraba a Wanda que sus hijas eran más felices en su casa con él y la China Suárez: “Se van a poner re contra felices si no venís a buscarlas…”

A lo que Wanda le ordenó: «Traelas a las 16 o a las 17 y que no sea traumática la vuelta a casa para ellas». «Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo», le contestó Icardi junto a un emoji riéndose remarcándole que “todavía no entiende” que ella “no le organiza nada a él”.

Y le reprochó nuevamente su actitud frente a las fiestas de fin de año: «No las dejes clavadas como el 25 que las tenías que retirar y llevarlas a Punta y presentaste un escrito ridículo, como todo lo que venís haciendo».

«Mauro, a las nenas las espero en casa. Yo te las llevé, vos me las traés a la puerta de mi casa. Hacé las cosas bien. Mañana las espero en Santa Bárbara», se le plantó la conductora. Y agregó: “Te pido que no hagas chiquilinadas”.

