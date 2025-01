Wanda Nara reaccionó al audio de ella donde trata a la China de «prostituta»: «Esta editado»

Se suma otra polémica a la vida de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez luego de que se difundiera otro audio donde se escucha a la empresaria discutiendo con el futbolista y refiriéndose a la actriz como “prostituta”.

Wanda asegura que el contenido del audio fue editado

«Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar», decía Wanda en llamada con Mauro Icardi.

Ante la difusión del polémico audio, Guido Zaffora se comunicó con Wanda Nara y la empresaria sostuvo que el audio “está editado» y que lo divulgó su ex pareja. En diálogo con el periodista, Wanda le confirmó que está en Córdoba junto a L-Gante.

«Me confirma que fue a trabajar a Carlos Paz y que está con Elian», señaló Zaffora y leyó el mensaje que Wanda le mando como justificativo de su viaje: «Mantengo sola a mis hijos, tengo que trabajar hasta que el papá quiera pagar«.

Sobre la llamada que se dio a conocer en Desayuno Americano, la empresaria señaló a Icardi como el culpable de la difusión: “El audio lo habló en privado y que lo difundió el todavía ‘mi marido’”. Y agregó: “La mentirosa que expuso a su hija yo jamás insulté a nadie(por la China), yo no mandé nada, por eso le secuestraron el teléfono a Mauro y él filtró todo”.

Por último, Zaffora contó lo que le confió la empresaria: «Dice Wanda que ese audio está editado».