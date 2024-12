Wanda Nara fue con L-Gante a los Martín Fierro de Moda y ganó: ¿Qué dijo en su discurso?

Tras varios idas y vueltas, polémicas y escándalos, finalmente Wanda Nara y L-Gante eligieron mostrarse juntos en los Martín Fierro de la Moda desde la alfombra roja: mientras ella lucía un vestido negro al cuerpo, sandalias al juego y una herradura en el cuello, él se presentó con un estilo deportivo.

Sol Pérez recibió a Wanda Nara y L-Gante en la alfombra roja

Al encontrarse con Sol Pérez, Wanda señaló: “Estamos muy felices de estar acá, ver a tantos colegas. Estoy viendo mucha moda, me encanta”. Por su parte Elián afirmó su alegría y señaló que estaba “acompañando y pasándola bien”.

Al analizar los looks, Pérez le consultó a Nara si ayuda a su pareja a elegir sus prendas. Ante esto, la mediática reveló: “No, la verdad es que a él le encanta vestirse y elegir ropa. Hace lo que quiere”.

Más tarde, la conductora de la alfombra roja interrogó: “¿Cómo están viviendo este amor?”, a lo que el cantante de cumbia RKT explicó: “Primero que nada, hacemos la nuestra, disfrutamos mucho de lo que hacemos todos los días, nos segundeamos el uno al otro. Cómodo, feliz y contento todos los días”.

“Después de acá, tenemos un cumpleaños y vinimos un poco, como más cancheros. Mucho vestidos largos, me encantan los vestidos largos. Pero, después de acá, tenemos la celebración de una persona especial para nosotros y me acompañó”, señaló Wanda.

Las palabras de Wanda Nara al recibir el premio

Wanda Nara fue premiada como mejor estilo en conducción femenina por su labor al frente de Bake Off. al subir a recibir el premio Wanda expresó: “Que lindo ver tanto colegas, la terna muy difícil porque son mujeres que se visten increíbles, y este Martín Fierro es un poco al equipo. Esta noche estoy vestida por la industria argentina”.

«Le quiero agradecer a Telefe, que me da siempre un espacio y nos está yendo muy bien con Bake Off. Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, Kennys. Ojalá todos tuvieran una persona como él, es capaz de darlo todo y más para que siempre me luzca. Ha secado mis lágrimas, ha corrido cuando un vestido se me corría y es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien», continuó.

Wanda hizo una especial mención para L-Gante, quien acudió con ella a la ceremonia. «Le quiero agradecer a Elián, que está acá acompañándome, y a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida», expresó.

Por último, se despidió con una contundente frase, y quizás reflexionando sobre su presente, cerró: «Sean muy felices. Como dijo Mirtha, la vida es corta, hay que ser felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar».