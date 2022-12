WhatsApp: cómo ubicar un celular, en tiempo real y sin que el dueño se entere

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial por millones de personas que se conectan para comunicarse con sus seres queridos o por trabajo.

Cabe señalar que existe una maniobra secreta que sirve para rastrear la ubicación exacta de otro número celular, sin que el propietario se entere.

Lo primero que se debe asegurar para saber la ubicación de otro usuario, es que este use la opción de WhatsApp Web, de no ser así el truco no se podrá implementar. Sitios especializados, indicaron que es preciso ingresar una serie de códigos en la aplicación por medio del equipo.

Paso a paso para saber la ubicación de otro usuario

– Iniciar sesión en WhatsApp Web y dejar correr en segundo plano. No debe hacerse desde la app que se descarga en Windows 10.

– Presionar en el teclado Ctrl + Alt + Supr para poder abrir el administrador de tareas. Si se cierra sesión, no preocuparse.

– Pulsar Win + R para abrir la función de ejecutar y después escribir ‘cmd’ en el campo y darle enter.

– Va a aparecer un símbolo del sistema, donde se deberá escribir ‘netstat-an’ y luego darle Intro. Después aparecerá la dirección IP de la otra persona.

– Ir a la página htttp://www.ip-adress.com/ip_tracer/ , poner la dirección que salió y de inmediato aparecerá una ubicación cercana de esa persona.

Cómo se envía la ubicación por WhatsApp

Existe una forma segura para saber en qué parte se encuentra el usuario de WhatsApp, pero para eso es preciso que la misma persona lo envíe. Cómo compartir la localización a una persona:

– Activar el permiso de WhatsApp para acceder a tu ubicación.

– Abrir un chat individual o grupal.

– Tocar el ícono de adjuntar > Ubicación > Ubicación en tiempo real.

– Se puede enviar por 15 minutos, 1 o 8 horas.

– Tocar el ícono de enviar.