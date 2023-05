WhatsApp: qué pasa cuando bloqueo o reporto un contacto

En la era digital, WhatsApp, se ha convertido en uno de los servicios de mensajería con una amplia adopción en Argentina, donde el 76% de los usuarios de celulares utilizan esta aplicación a diario.

La amplia gama de funciones y herramientas que ofrece ha contribuido a su éxito, incluyendo la posibilidad de bloquear y reportar contactos para mantener la privacidad.

¿Qué sucede cuándo se bloquea a un persona en WhatsApp?

Cuando se bloquea a una persona en WhatsApp, se establece una barrera que restringe la comunicación entre los usuarios, priorizando la privacidad y protección del usuario. A partir de ese momento, el contacto bloqueado ya no tendrá acceso a la foto de perfil, estado o información de última conexión del usuario que lo bloqueó. Además, será eliminado de la lista de contactos y no recibirá notificaciones de los mensajes enviados.

La privacidad se ve reforzada a través de la no entrega de mensajes. Cuando alguien bloquea a otro usuario, los mensajes enviados por este último no serán entregados a la bandeja de entrada del bloqueador. En su lugar, el remitente solo verá una marca de un solo tic, indicando que el mensaje fue enviado pero no entregado. Del mismo modo, si se intenta enviar un mensaje a alguien que ha sido bloqueado, solo se verá una marca de un solo tic en la propia pantalla.

Es importante destacar que bloquear a una persona en WhatsApp no elimina los chats o mensajes previos intercambiados con esa persona. Sin embargo, estos chats bloqueados se ocultarán y no serán accesibles a menos que se desbloquee a la persona en cuestión.

Otro efecto de bloquear a alguien en WhatsApp es su exclusión de los grupos en los que ambos participen. Por otro lado, los reportes permiten denunciar comportamientos ofensivos, acoso o spam, siendo evaluados por WhatsApp y dando lugar a medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los usuarios para comunicarse.